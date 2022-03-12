Uzmanı açıkladı: Klasik cilt bakımının faydaları

12 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

Gençlerin cildini korumak, yaşlıların ise gençleştirmek için cilt bakımına ihtiyaç duyduğunu aktaran Dalmış, “Cilt bakımı, cildin türüne göre yapılır. Uzman ekip, kaliteli ürünler ve son teknolojik ekipmanlarla yapılan cilt bakımıyla cildini eski güzel formuna dönecektir” diye konuştu.

KLASİK CİLT BAKIMI NASIL UYGULANIR?

Mehmet Sait Dalmış, “Klasik cilt bakımının amacı; cildin kirinden yağından arındırılarak nefes almasını sağlamak, eski elastikiyetini ve canlılığını geri kazanmasıdır. Uygulama cildin tipine göre yapılır. Yani yağlı, karma ve kuru ciltlerin her birine uygun ürün ve ekipman kullanılır. Yapılan işlem basit, acısız ve ağrısızdır. Klasik cilt bakımının süresi analizle birlikte ortalama 2 saattir. Evde yapılan bakımla profesyonel bakım aynı değildir. Klasik cilt bakımı alanında uzman ve deneyimli kişiler tarafından özel ekipmanlar ve ürünler kullanılarak yapılır. Evdekine oranla çok daha detaylıdır. Cildimiz her 28 günde bir kendini yeniler. Ayda bir kere yapılacak bakımla cildin yenilenmesine ve nefes almasına yardımcı olunur” dedi.

KLASİK CİLT BAKIMI AŞAMALARI

Klasik cilt bakımının özel ekipmanlar ve kaliteli ürünler kullanılarak uzman kişiler tarafından yapıldığını belirten Dalmış, “Her cilt türünün ihtiyaçları farklılık gösterir. Bakım, cilt tipinin ihtiyacı göz önüne alınarak gerçekleştirilir” ifadelerini kullandı.

Klasik cilt bakımının aşamalarını şöyle;

“Bakıma başlamadan önce cildin tipinin iyi bir analizle belirlenmesi gerekir.

Klasik cilt bakımı bu analize bağlı olarak gerçekleştirilir.

Ardından cilt bakımına geçilir. Öncelikle cilt temizlenerek kirden, yağdan arındırılır.

Peeling uygulaması yapılarak ölü hücreler ciltten uzaklaştırılır.

Buhar uygulaması yapılır.

Maske ve nemlendirici uygulamalarıyla klasik cilt bakımı sona erdirilir.”