Uzmanı açıkladı: Narsistleri tanımanın en kısa yolu nedir?

Yayınlanma: 07.01.2024 - 12:29

Güncelleme: 07.01.2024 - 12:32

Psikoloji, ayırt edici özellikleri arasında kişinin kendine duyduğu hayranlık, aşırı güven, dikkat çekme eğilimi ve zorbalık yapma alışkanlığını narsist kişilik bozukluğu olarak tanımlamakta.

İster patronunuz, ister arkadaşınız, hatta eşiniz eğer narsist kişilik bozukluğuna sahipse gerçek benliğini ortaya çıkarmak için zaman kaybetmenize gerek olmayabilir.

ABD'li klinik psikolog Dr. Ramani Durvasula, bir kişinin narsist olduğunu gösterebilecek belirli bir yüz özelliği olduğunu açıkladı. Durvasula, kişilik bozukluğundan muzdarip birçok insanın görünüşlerinin bir yönüyle büyük bir benzerlik gösterdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Toronto Üniversitesi'ndeki uzmanlar, bozukluğu teşhis etmek için bir grup insanı toplayarak, fotoğraflarını çekmeden önce öz değerlendirme narsisistik kişilik envanteri testini doldurdu.

2018 yılında yapılan araştırmanın sonucunda, kalınlık ve yoğunluk da dahil olmak üzere farklı kaşlara sahip olan insanların, bir narsisizm türü olan büyüklenmeci narsisistlerin bir göstergesi olduğu tespit edildi.

"Narsist insanlar dış görünüşlerine çok önem verir" ifadesinde bulunan Durvasula, testi dolduran ve fotoğrafı çekilen insanların narsist kişilik bozukluğu tespit edilenlerin dış görünüşlerinden daha çok kaşlarına önem verdiğini ifade etti.

Durvasula ayrıca, "kaşlarına özen gösteren herkesin narsist olmayabilir" dedi.

NARSİZM NEDİR?

Narsizm, temel olarak bireyin kendine aşırı derecede hayran olması, kendi önemini abartması ve sürekli takdir ve beğeni arayışı içinde olması durumunu ifade eden bir terimdir. Psikolojik bir kavram olan narsizm, genellikle kişilik bozuklukları içerisinde değerlendirilir. Narsisistik kişilik bozukluğu olarak bilinen durum, aşırı benmerkezcilik, başkalarının duygularına karşı duyarsızlık ve ilişkilerde zorluklar gibi özelliklerle karakterize edilir.

Narsisistik kişiler, genellikle kendi başarılarını ve yeteneklerini abartma eğilimindedir ve aşırı övgü ve ilgi beklerler. Başkalarının ihtiyaç ve duygularını görmezden gelme, empati eksikliği, kibir ve üstünlük duygusu gibi davranışlar bu bozukluğun tipik özellikleri arasındadır. Ancak, bu tür davranışların altında genellikle derin bir özsaygı eksikliği ve savunmasızlık hissi yatar. Narsisistik kişilik bozukluğunun tedavisi genellikle uzun süreli psikoterapi ve bazen ilaç tedavilerini içerir. Bu bozukluğun kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.