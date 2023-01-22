Uzmanı bel fıtığı şikayeti olanların yapması gerekenleri anlattı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 07:00

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Aşık, bel fıtığının genellikle ağır işlerde çalışanlarda görüldüğünü belirtti. Aşık, "Bel fıtıkları daha ziyade ağır işlerde çalışanlarda ani hareket yapanlarda daha sık olur. Spor bazen bu tür hastalıkların tedavisinde önerdiğimiz bir şey ama sporcularda da sıklıkla görülebilir. En sık kalecilerde rastladığımız rahatsızlık” dedi.

Özellikle kalecilerin takımdan uzaklaşmamak için bel fıtığını gizlediğini keydeden Aşık, “Sporcular bel fıtığı konusunda hem gençliğin verdiği hava, sıcaklık, hem de spordan uzaklaşmamak için gizlemeleri nedeniyle o dönemde biraz gizli seyredip daha ileri yaşlarda dejenerasyonla birlikte daha şiddetli belki geri dönülmez şikayetlerle ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

"KORUNMA YÖNTEMİ YOK"

Fıtığın korunma yöntemi olmadığını kaydeden Aşık, “Fıtığın direkt korunma yöntemi yoktur ancak her türlü hareketlere karşı dikkatli olmak gerekir. En iyi korunma yöntemi bel kaslarını güçlendirecek egzersizler ve spor yapmadır. Genellikle korunma amaçlı pilates, yüzme gibi sporlar yapılabilir. Özellikle bayanların en çok tercih ettiği yöntemlerden biridir. Beli güçlendirecek çeşitli egzersizler var onları yapmak asıl önemli olan. Egzersiz yaparak bel kasları güçlendirildiğinde basit travmalarda bile fıtık oluşma riski bir hayli azalıyor. Normal şartlarda bel kasları zayıf olduğunda çömeldiği yerden kalkarken veya ani bir hareketle bir şey almaya kalktığında ya da refleks bir hareketle fıtık oluşabiliyor hatta öksürük ve hapşırıkla bile oluşabilir. Ancak kaslar güçlü olduğu zaman dolayısıyla diske binen omurgaya binen yük azaldığı için kaslar bu etkiyi gücü azalttığı için daha çok karşıladığı için fıtık oluşumunu azaltıyor” ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK ORTA YAŞ GRUPLARINDA GÖRÜLÜYOR"

Bel fıtığının orta yaş grubunda daha çok görüldüğünü ifade eden Aşık, “Çocuklarda esneklik fazla olduğu için çok fazla görmeyiz. Özellikle orta yaş grubunda 20-50 yaş grubunda daha sık görülür. Bu da hem hayatın getirdiği yükler aktivite ters hareketler, hareketlilik gibi şeylerden dolayı daha sık görülür. Daha ileri yaş gruplarında dejenerasyonlar fazla olduğu için tipik fıtıklardan ziyade dejenere fıtıklar daha çok görülüyor onlar daha öne çıkıyor” dedi.