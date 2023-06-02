Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 07:00

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Uzuner, burun tıkanıklığının doğumsal veya sonradan edinilmiş yapısal bozukluklar, mukozal ödeme neden olan veya kitle etkisiyle burun pasajını (havanın burun içinden aktığı bir kanal) tıkayan çeşitli hastalıklar nedeniyle meydana gelebileceğini belirtti.

"CERRAHİ MÜDAHALE GEREKEBİLİR"

Uzuner, burun tıkanıklığının ciddiye alınması gereken bir belirti olduğunu söyleyerek “Altta yatan nedenin doğru bir şekilde teşhis edilmesi önemli. Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Burun tıkanıklığı genellikle soğuk algınlığı grip veya alerjik rinit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durumlarda, burun mukozası şişer ve burun geçitleri tıkanır, böylece nefes almada zorluk yaşanır. Fakat sürekli veya şiddetli burun tıkanıklığı durumunda, altta yatan neden daha ciddi olabilir” diye konuştu.

"UZMANINA BAŞVURMALARI GEREK"

Burun tıkanıklığına yol açan diğer faktörlere de değinen Uzuner, “Burun tıkanıklığına yol açan diğer faktörler arasında burundaki yapısal bozukluklar, sinüzit, burun polipleri ve ilaç yan etkileri yer alıyor. Burun tıkanıklığı şikâyeti olan hastaların kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekir. Kapsamlı bir muayene ile altta yatan neden belirlenir ve uygun tedavi uygulanır” ifadelerini kullandı.

"BURUN TIKANIKLIĞINI HAFİFLETEBİLİR"

Burun tıkanıklığı tedavisinin hastanın durumuna ve altta yatan nedenlere göre değişebileceğini söyleyen Uzuner, “Evde alınabilecek bazı önlemler arasında nemlendirici kullanımı, tuzlu su çözeltileri ve buhar inhalasyonu bulunmakta. Bunlar bazı durumlarda burun tıkanıklığını hafifletebilir. Ancak kronik veya şiddetli burun tıkanıklığı durumunda, doktorun önerdiği ilaçlar veya cerrahi müdahale gerekebilir” dedi.