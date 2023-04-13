Uzmanı kalp hastalıklarında risk faktörlerini açıkladı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 07:00

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammed Tdjani, “10-16 Nisan Kalp Sağlığı Haftası” dolayısıyla kalp hastalıklarında risk faktörlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kardiyovasküler hastalıklarının birçoğunun risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebileceğini söyleyen Tdjani, “Kalp hastalıklarına hemen herkes yakalanabilir. Fakat alınacak tedbirler ile bu riski azaltmak oldukça önemlidir. Kalp hastalıklarına yol açabilecek risk faktörleri belirlenerek, yüksek risk grubundaki kişiler için özel önlemler almak ve tedavi planlanırken de bütün risk faktörlerini birlikte düzeltmeye çalışmak temel amaçtır” dedi.

RİSK FAKTÖRLERİ

Tdjani, kalp hastalığı risk faktörlerini ise şöyle sıraladı:

* Yaş faktörü: Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş üzerinde olmak veya erken menopoz

* Birinci derece akrabalarda erken yaşta (kadınlarda 65, erkeklerde 55 yaşından önce) kalp hastalığı görülmesi

* Sigara kullanımı

* Hipertansiyon

* Yüksek kolesterol

* Diyabet

* Obezite

* Hareketsiz yaşam

* Stres

KALP SAĞLIĞINI KORUYAN ÖNERİLER

Kalp sağlığını korumanın yollarını anlatan Tdjani, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:



“Kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıkları nedenli ölümlerin önüne geçmek için öncelikle tütün ürünlerinden uzak durulması gerekir. Sağlıklı beslenmek ve sağlıklı kiloda kalmak oldukça önemlidir. Düzenli egzersiz yapmaya özen gösterilmeli, mümkün olduğunca stresten kaçınılmalıdır. Kolesterol ve kan şekeri düzeyleri dengede tutulmalı, tansiyon düzenli ölçülmeli ve kontrol altında tutulmalıdır. Kalp kontrolleri düzenli olarak yaptırılmalıdır.”