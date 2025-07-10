Uzmanı uyardı: Ani stres kalbinizi kırabilir

Ani ve yoğun stresin, özellikle menopoz sonrası kadınlarda kalp sağlığını tehdit ettiğine dikkat çeken uzmanlar, “Kırık Kalp Sendromu”na karşı toplumsal farkındalık çağrısı yaptı.

Medicana Sağlık Grubu Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nden Doç. Dr. Ersin Sarıçam, kamuoyunda "Kırık Kalp Sendromu" olarak bilinen Takotsubo Kardiyomiyopatisi hakkında uyarılarda bulundu. Ani ve yoğun stresin kalbi doğrudan etkilediğini belirten Sarıçam, hastalığın kalp kriziyle karıştırılabildiğini ve özellikle orta yaş sonrası kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade etti.

MENOPOZ SONRASI RİSK ARTIYOR

Sevilen birinin kaybı, boşanma ya da şiddetli tartışma gibi aniden gelişen stres durumlarının ardından bu tablonun ortaya çıkabileceğini vurgulayan Sarıçam, menopoz sonrası kadınlarda daha yaygın görüldüğüne dikkat çekti. Sarıçam, “Bu süreçte adrenalin gibi stres hormonları hızla yükselerek kalbin kan pompalama fonksiyonunu geçici olarak bozabilir. Kalp görüntülemelerinde, sol karıncığın balon gibi genişlediği izlenir” dedi.

BELİRTİLERE DİKKAT!

Yorgunluk ve göğüs ağrısı gibi belirtilerin görülmesi halinde zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Sarıçam, bu belirtilerin kalp kriziyle benzerlik gösterdiğini, ancak farklı bir hastalık olduğunu ifade etti.

CERRAHİ DEĞİL, İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANIYOR

Kırık Kalp Sendromu’nun cerrahi müdahale gerektirmediğini, ilaç tedavisi ile yaklaşık 3 ay içinde hastaların tamamen sağlığına kavuşabileceğini söyleyen Sarıçam, şöyle konuştu:

“İlaç tedavisinin amacı kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu gibi durumları engelleyerek kan akışını düzenlemektir. Tedavi süresince stres, üzüntü, panik ve heyecan gibi kalp ritmini etkileyebilecek duygulardan uzak durulması gerekir. Aynı tablonun tekrar yaşanmaması için mutlaka stresin kaynağı tespit edilmeli ve gerekirse psikolojik destek alınmalıdır.”

STRES YÖNETİMİ HAYAT KURTARABİLİR

Toplumda stres yönetimi farkındalığının artırılması gerektiğini vurgulayan Sarıçam, “Kırık Kalp Sendromu’nun önlenmesinde en önemli adım, kişinin ruhsal sağlığını ihmal etmemesidir. Uzun vadede hem kalp sağlığını hem de yaşam kalitesini korumak için stresle başa çıkma yollarının öğrenilmesi hayati önem taşır” dedi.