Uzmanı uyardı: Bahar aylarında göz alerjilerine dikkat

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:28

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:30

Bahar aylarının gelmesiyle beraber hava sıcaklığı ve polenlere bağlı olarak gözlerde kuruluk, kızarıklık ve alerji şikayetleri bu dönemde artmaya başladı. Göz alerjisinin genelde Mart ve Nisan aylarında başlayarak ağaç ve bitki polenlerinin havaya dağılması sonucu; gözlerde kızarma, sulanma, yanma, kaşıntı ve nadiren batma gibi bulgularla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Veysel Öztürk, “Alerji döneminde göz kapaklarında şişme görülmesi halinde, buzun temiz bir beze yada havluya sarılıp sabahları göze uygulanması, göz kızarıklığını ve göz kapağındaki ödemi azaltır” önerisinde bulundu.

LENS KULLANANLAR DİKKAT ETMELİ

Kontakt lens kullanan insanların bu dönemde alerjiye daha yatkın olduğunu belirten Op. Dr. Veysel Özürk, “Lens kullananlar içinde farklı çözümler var. Örneğin, sabah lensi takmadan önce ve akşam lens çıkarıldıktan sonra suni göz yaşı ve tedavi amaçlı damlalarını uygulayarak alerjik dönemleri rahat geçirmelerini sağlamak mümkün” ifadesini kullandı.

TEDAVİNİN EN BÜYÜK RİSKİ: KÖRLÜK

Alerjik konjonktivitin göz kapaklarının içini ve gözün beyaz bölümünü saran, konjunktiva adlı zarın alerjiye bağlı olarak gelişen mikrobik olmayan iltihap olarak tanımlandığını söyleyen Op. Dr. Veysel Öztürk, çocuklar üzerindeki etkisinden şöyle bahsetti:

“Çocuklarda sık olarak görülen klasik alerjik konjonktivit, vernal alerjik konjonktivit dediğimiz özel bir alerji tipi 5 yaşından itibaren görülebilir. Bu durum, daha yoğun takip ve daha sıkı tedavi gerektirir. Çünkü tedavi ilerlediğinde görme kaybına kadar ilerleyebiliyor. Çocuklardaki göz alerjilerinin dikkatle ele alınması gerekiyor. Gözde kızarıklık ve sulanmanın yoğun olduğu semptomlarda, alerji ilaçlarının yanında kortizonlu ilaçlar da ekliyoruz. Hastalarımızın hızla rahatlaması için yaptığımız kortizon ilaçlarının doktor kontrolünde kullanılması gerekir.”

"TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL OLMALI"

Doğru teşhis için mutlaka bir göz doktoruna danışılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Veysel Öztürk “Göz alerjisi tedavisinin kişiye özel yapılması gerekiyor. Bu nedenle, daha önce kullandığınız evdeki mevcut göz damlaları iyi geliyor diye tekrar bu mevsimde doktora danışmadan kullanmayınız. Hastalar geldiğinde muayene edip, teşhis koyup uygun ilaçlarla tedavi edip bu mevsimi daha rahat ve kontrollü geçirmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.