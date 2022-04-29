Uzmanı uyardı: Bayramda sindirim sistemi rahatsızlıklarına dikkat!

29 Nisan 2022 Cuma, 18:00

Bayrama günler kala Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, bayram sofralarına dikkat çekti.

Sofrada geçirilen zamanın uzun olması nedeniyle, yemek miktarlarının fark etmeden artabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, bu nedenle mide yanması ve bağırsak problemi yaşanabileceği konusunda uyardı. Prof. Dr. Ünüsan, “Ramazan ayında oruçla birlikte ana öğün sayımız ikiye düşmüştü. Ancak Ramazan Bayramı’yla birlikte yeme içme alışkanlıklarımız tekrar değişeceği için bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları ile karşılaşılabiliriz. Bu mübarek ayın sona ermesiyle birlikte tüketilecek yiyeceklerin miktarını aniden arttırmamalıyız” dedi.

"BAYRAM SONUNDA TARTIDA SÜPRİZLE KARŞILAŞMAYALIM"

Ramazan sürecinde metabolizma hızının yavaşlamasına bağlı olarak daha hızlı kilo alındığını belirten Prof. Dr. Ünüsan, tatlı tüketimi konusuna dikkat çekerek, "Bayramlarda, yılın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok miktarda çikolata ve tatlı tüketmekteyiz. 2-3 gün içerisinde kilo alınmaz diye düşünenler olabilir ancak yemek çeşitlerinin, şeker ve şekerli besin tüketiminin, porsiyon miktarlarının artması nedeni ile bu 2-3 gün sonunda tartıda bir sürpriz ile karşılaşabiliriz" şeklinde konuştu.

"ÖLÇÜLÜ ŞEKİLDE 5 TEMEL BESİN TÜKETMELİYİZ"

Bayram boyunca yeterli ve dengeli beslenmek için 5 temel besin grubunun ölçülü miktarlarda tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Ünüsan, “Süt ve süt ürünleri grubunun, yağlı tohumlar grubunun, sebzeler grubunun, meyveler grubunun, ekmek ve tahıllar grubunun yeterli ve ölçülü miktarda beslenme tabağımızda olması gerekir. Bayram sofralarımızda tüm yemek çeşitlerinden atıştırmak yerine, tabağa alıp onları bitirmek, daha kolay kalori kontrolü hesaplamamıza yardımcı olur” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

"BAYRAM KAHVALTISI HAFİF OLMALI"

Bayram sabahında hafif bir kahvaltı ile güne başlanması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ünüsan, “Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tüketmemeye dikkat etmeliyiz. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikram edileceğinden kahvaltıda şeker, bal gibi tatlı besinlerin yenmemesi yararlı olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2003 yılında yayınladığı tavsiye raporunda; gıdaların kendi doğal yapısında bulunan şeker haricinde, gıdalara üretim aşamasında eklenen şekerle yapılan tatlılardan ve çay şekerinden alınan günlük enerji miktarının %10’u geçmemesi tavsiye edilmektedir. Bunun anlamı günde ortalama 2000 kalori ihtiyacımızın sadece 200 kalorisinin şekerli gıdalardan alınabileceğidir” diyerek bayramda şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.