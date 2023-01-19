Uzmanı uyardı: 'Beta enfeksiyonu' tedavi edilmezse ciddi rahatsızlıklara neden olabilir

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 07:00

Beta enfeksiyonu her yaşta görülse de, en sık okul çağı çocuklarında ve ergenlik döneminde rastalnıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakkı Akman “Beta enfeksiyonu 7-8 yaş civarında pik yapar. Üç yaş altındaki çocuklarda ise nadir görülür. Sonbaharın sonunda, kış aylarında ve ilkbaharın başında yılın diğer zamanlarına göre daha fazla ortaya çıkar. Beta enfeksiyonu, hasta insanların solunum yolu salgılarıyla ve temas yoluyla bulaşır. Bu nedenle okul, kreş gibi kalabalık mekanlarda bulaşı daha kolaydır. Nadiren hijyenik hazırlanmamış gıdalarla da bulaşabilir” diye konuştu.

"TESTLER RUTİN OLARAK YAPILMAMALI"

Dr. Akman, beta enfeksiyonunun kuluçka süresinin 2 ile 5 gün arasında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Beta enfeksiyonu bazı çocuklarda karın ağrısı belirtisine de yol açabilir. 3 yaş altı çocuklarda ise burun akıntısı, halsizlik, çok yüksek olmayan ateş, huzursuzluk gibi belirtilere neden olabilir. Yüksek ateş, baş ve boğaz ağrısı, boynun ön tarafındaki ve çene altındaki lenf bezlerinde şişlik, bademciklerde kızarıklık, kirli beyaz-sarı renkte lezyonlar beta enfeksiyonun belirtileri arasındadır.

Hastanın yaşı, şikayetleri, muayene bulguları beta enfeksiyonunu kuvvetle düşündürse de beta enfeksiyonu tanısını doğrulamak için hızlı streptokok antijen testi ve boğaz kültürü testleri önerilmektedir. Burun akıntısı, öksürük, seste kabalaşma gibi viral enfeksiyonu düşündüren bulguları olan çocuklara ve 3 yaş altındaki çocuklara bu testlerin rutin olarak yapılması önerilmez."

"ENFEKSİYONUN TANINMASI VE DOĞRU TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ"

Dr. Akman, beta enfeksiyonunun tedavisi ile ilgili şunları söyledi:

“Tedaviye şikayetler başladıktan sonraki ilk 9 gün içinde başlanması durumunda, beta enfeksiyonun çok önemli bir komplikasyonu olan akut kalp romatizması (romatizmal ateş) gelişimi önlenebilir. Özellikle akut kalp romatizması çocuklarda doğuştan olmayan kalp hastalıklarının en önemlilerinden biridir. Tedavi edilmemiş beta enfeksiyonlarından sonra ortaya çıkabilir. Beta enfeksiyonu tedavi edilmez ise, akut kalp romatizması gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle beta enfeksiyonunun tanınması, doğru ve tam tedavisinin yapılması çok önemlidir."

"SIVI ALIMINA DİKKAT EDİLMELİ"

Beta enfeksiyonu olan çocukların boğaz ağrısı nedeniyle beslenmek istemeyebileceğini kaydeden Dr. Akman, şöyle konuştu: