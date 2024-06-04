Uzmanı uyardı: Bu 4 tür şifreyi kullanmayın

Yayınlanma: 04.06.2024 - 14:54

Güncelleme: 04.06.2024 - 14:54

Siber güvenlik uzmanı Dr. Harjinder Singh Lallie, hackerların kolayca tahmin edebileceği dört tür şifre konusunda uyarıda bulundu. Basit değişiklikler yapmak, şifrelerinizi korumak için yeterli değil.

Bir hesap için "güvenli" bir şifre mi seçersiniz yoksa hatırlanması kolay bir şifre mi? Gerçek şu ki, "kırmızı1" gibi bir şifreyi hatırlamak "adfVSadg352" gibi karmaşık bir şifreye göre daha kolaydır, ancak hatırlanması kolay bir şifrenin tahmin edilmesi de kolaydır.

Birçoğumuz, özel karakter veya ekstra rakam gerektiren sayfalarda bile, küçük değişikliklerle kolay şifreler kullanmayı tercih ediyoruz. Dr. Lallie, bu tür şifrelerin siber suçlar açısından büyük risk taşıdığını belirtti.

BU KOMBİNASYONLARA DİKKAT EDİN

Hackerlar, "bruteforcing" adı verilen bir yöntemle binlerce hatta on binlerce farklı şifre deneyerek hesaplara erişim sağlayabiliyor. Şifrenizin kolay tahmin edilebilir olması durumunda, sadece birkaç denemeyle bile hesabınıza girebilirler.

Dr. Lallie, özellikle aile isimleri, yer isimleri, araba isimleri ve "şifre123" gibi kombinasyonların kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Bu tür şifrelere küçük değişiklikler eklemek, güvenliği artırmıyor.

En iyi şifreler, sayı ve harf kombinasyonlarını içerir ve kişisel bir sistem kullanarak oluşturulmalıdır.

NASIL BİR ŞİFRE KULLANMALISINIZ?

Dr. Lallie, iki veya üç anlamlı öğe ve bir sayı içeren bir sistem kullanmayı öneriyor.

Örneğin, bir tarih, bir şehir ve bir yer adını şifre olarak kullanabilirsiniz. Bu sistemi, her ay şifrenizi değiştirecek şekilde uygulayabilirsiniz. Örneğin, "İstanbul1605BGT103" şifresini "İst4nbul16@5BGT!03" olarak değiştirmek, güvenliği artırır.

Bu yönteme başlangıçta alışması zor olabilir, ancak kendinizi bu şekilde eğittikten sonra sisteminize sadık kalmanız yeterli olacak. Kendi şifre sisteminizi oluşturmak zor gelebilir, ancak sosyal medya hesaplarınızın veya e-postalarınızın hacklenmesinden çok daha az zahmetlidir.