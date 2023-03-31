Uzmanı uyardı: 'İftardan sahura kadar azar azar su için'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 07:00

Diyetisyen Sena Pekşen, Ramazan’da susuzluğu önlemenin yolları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Suyun aralıklı içilmesinin önemine vurgu yapan Pekşen, “Orucunuzu açtıktan hemen sonra 1 litre su içmek ya da sahurdayken çok miktarda su tüketmek yerine, su ihtiyacınızı aralıklı olarak her saat başında 1-2 bardak şeklinde ayarlamak susuzluğun önüne geçmede etkili olacaktır” diye konnuştu.

"DİKKATLİ TÜKETİLMELİDİR"

Ramazan’da orucu açtıktan sonra hemen çay ya da kahve tüketmemeye de özen gösterilmesi gerektiğini işaret eden Pekşen, “Çay ve kahve gibi kafeini bol içecekler vücudun su dengesini bozduğu için dikkatli tüketilmelidir. Süt ve ayranı diyetinize ekleyebilirsiniz. Taze ya da kuru meyvelerden yapılmış şekersiz kompostoları tüketebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"SEBZELERİ DİYETİNİZE EKLEYEBİLİRSİNİZ"

Tuzlu gıdalar veya yağlı kızartmaların, hamur işlerinin, salamura besinlerin ve şarküteri et grubunun da susuzluğu arttıracağını belirten Pekşen, “Sahurda fazla çay ya da kahve tüketimi susuzluğunuzu artırabilir. Sahurda salatalık, domates, yeşillikler, yoğurt, yulaf, yumurta tüketmeye özen gösterin. Su oranı yüksek meyve ve sebzeleri diyetinize ekleyebilirsiniz” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.