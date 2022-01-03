Uzmanı uyardı: 'Piyasada hiç arı görmeden üretilen sahte ballar var'

03 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

Dünyada bal üretiminde önemli bir sırada yer alan Türkiye'de en çok bal üretiminin yapıldığı Ordu'da geçtiğimiz sezon bal üretimi yüzde 45 azaldı. Gerçek bal üretiminin düşük olması, piyasada sahte balların artmasına neden oldu. Arıcılar, gerçek balların ucuza satılamayacağını, arı ile temas etmeden bal diye üretilen bazı gıdaların ise sağlıksız olduğunu belirtiyor.

“İNSANLARIN ZEHİRLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, balda yüzde 45'lik bir rekolte kaybı olmasının, sahtecilerin iştahını kabarttığını söyledi. Market raflarında kilogramı 30 liraya satılanlar bal olmadığını söyleyen Çiftçi, “Biz, arıcılar olarak balın bizden çıkışı 35 lira. Bu arıcılardan alınmış bir bal olsa gerçekçi bir fiyatı olur. Ben, 30 liraya satılanlar bal olmadığını, insanların zehirlendiğini düşünüyorum” dedi.

“HİÇ ARI GÖRMEMİŞ BALLAR VAR, SAHTEKARLAR BİZDEN BİR ADIM ÖNDE GİDİYOR”

Sahte bal üretimi ile arıcıların emeklerinin çalındığına dikkat çeken Çiftçi, “Bakanlığımız denetimlerini arttırıyor, bundan sonra da daha sıkı denetim olacaktır. Bizim arıcılarımızdan alınan fiyatlara bazı yerlere bal satışı yapılıyor, bunların bal olmadığı zaten aşikar. Hiç arı görmemiş ballar var. Burada en çok arıcılarımızın emekleri çalınıyor, ne yazık ki sahtekarlar bizden bir adım önde gidiyor. Bunun önüne geçilmeli diye düşünüyorum. Bazı firmalar var, arıcılarımızın ürettiği ballar kayıt altına alınırsa, sahtekarların da önüne geçilmiş olur. Bu konuda bakanlığımızın biraz daha desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“SAHTE BAL TEBLİĞİNE DE UYDURUYORLAR”

Sahte bal üretimi yapanların hem tebliğe uydurduklarını hem de ucuz fiyata sattıklarını kaydeden Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, “Sonuçta bizim kaynağımız ve Ordu'da 10 bin 500 aile geçimini arıcılık ile sağlıyor, Türkiye'de 82 bin arıcı ailesi var. İnsanların hem kazancı arttırılmalı, hem de insanların zehirlenmesi önlenmeli. Bu konuda gerekli duyarlılığın gösterileceğine inanıyorum. Sahte balı biz için içerisinde olduğumuz için tadından ve kokusundan anlarız ama sahtekarlar bal tebliğine de uyduruyorlar. Market raflarında 30 liraya bal olmaz, insanların bunu alıp tüketmemeleri gerekiyor. Balları bilindik yerlerden almaları gerekiyor. Bakanlığımız tarafından patentli markalar var, birlik arıcılarımızdan alınmasını öneriyorum” ifadelerine yer verdi.