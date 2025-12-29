Uzmanı uyardı: Sağlığınız için en zararlı uyku pozisyonu açıklandı

Uyku, sağlığın temel taşlarından biri olsa da yalnızca uyuma süresi değil, vücut pozisyonu da büyük önem taşıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) bünyesinde çalışan Dr. Tim Mercer, uyku sırasında pelvik kayma, göğüs kompresyonu ve boyun zorlanmasına neden olabilecek pozisyonlara karşı uyarılarda bulundu. Mercer’in değerlendirmeleri, günlük alışkanlıkların gece boyunca vücudu nasıl etkilediğini ortaya koydu.

“EN KÖTÜ UYKU POZİSYONU” UYARISI: YÜZÜSTÜ VE TEK BACAK ÇEKİK YATMAK

Dr. Tim Mercer, Mirror gazetesine yaptığı açıklamada yüzüstü yatıp bir bacağı karna doğru çekmenin “muhtemelen en zararlı pozisyon” olduğunu belirtti. Bu pozisyonda pelvisin yukarı doğru kaydığı, omurganın doğal hizasının bozulduğu ve bel bölgesinde ek yük oluştuğu ifade edildi.

Mercer, bu kaymanın zamanla sertlik, ağrı ve sabah tutukluğu gibi belirtilere yol açabileceğini söyledi. Ayrıca tek taraflı yüklenmenin kalça fleksörlerinde gerginlik yarattığını, pelvis üzerinde eşitsiz basınç oluşturduğunu ve simetriyi bozduğunu vurguladı.

YÜZÜSTÜ YATMANIN DİĞER RİSKLERİ

Dr. Mercer yalnızca “bacak çekik yüzüstü” pozisyonuna değil, genel olarak yüzüstü uyumaya da temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtti. Bu pozisyonun:

Boyun eklemlerini zora soktuğu,

Baş yana döndüğü için servikal omurgada uzun süreli zorlanma yarattığı,

Göğüs kafesini sıkıştırarak derin nefes almayı zorlaştırdığı,

Oksijen alımını azalttığı

belirtildi. Ayrıca yüzün uzun süre yastığa baskı yapmasının sivilce, kırışıklık ve sabah şişkinliği gibi cilt sorunlarına davetiye çıkardığı ifade edildi.

SOL TARAFA YATMANIN KALP ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dr. Mercer, sol tarafa yatmanın da bazı kişiler için risk oluşturabileceğini belirtti. Bu pozisyonun kalbin konumunu hafifçe değiştirebildiği, elektriksel aktivite üzerinde baskı yaratabildiği ve bazı bireylerde rahatsızlık hissine neden olabildiği aktarıldı.

Her ne kadar klinik olarak tüm bireyler için tehlikeli sayılmasa da, kalp hassasiyeti olan kişilerde dikkat gerektirdiği ifade edildi.