Uzmanından bayramda beslenme önerileri

Yayınlanma: 15.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 07:00

Bu yıl Ramazan ayında ortalama 14 saat tutulan oruçlar ile bir aylık süre zarfında yeme-içme alışkanlıkları ve metabolizma çalışma sisteminde meydana gelen değişikliğe dair önemli bilgiler veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir, Ramazan ayı sonrası sağlıklı beslenmek için nelere dikkat etmek gerektiğini anlattı.

Ramazan ayının bitişinin ardından özellikle oruç tutanların bayramda öğünlerinin arttığına ve tatlılar başta olmak üzere, ziyaretlerde ikram edilen yiyeceklerde aşırıya kaçıldığına dikkat çeken Soydemir, “Bu dönemde fazla yemek yiyerek midesine yüklenen kişiler ciddi rahatsızlıklar çekebiliyor. Şerbetli tatlıların bolca ikram edildiği bayram günlerinde daha hafif ve daha az metabolizmayı yoracak sütlü tatlıları tercih edin” dedi.

"FİZİKSEL AKTİVİTE ARTIRILMALI”

Ramazan ayında metabolizmanın yavaşladığına işaret eden Soydemir, bayram döneminde fiziksel aktivite yapmanın faydalarına değinerek, “Bir aylık Ramazan ve oruç sürecinden çıkıyoruz. Dolayısıyla metabolizmamızın yavaşladığı, daha az hareket ettiğimiz bir dönem geçirdik. Çok uzun süreli açlık olduğu için de hareketsiz kaldık. Fiziksel aktiviteler yapamadık. Benim önerim Ramazan ayından sonra fiziksel aktivitenin artırılması yönünde. Ramazan Bayramı ve sonrasında mümkün olduğunca yemeklerden sonra hafif tempolu 30-45 dakikalık yürüyüşler, kalp hızını çok artırmayacak egzersizler öneriyorum” diye konuştu.

Bayramda dikkat edilmesi gereken beslenme prensiplerini anlatan Soydemir, bayram ziyaretlerinde pasta, börek ve tatlılarla birlikte şekerleme tüketildiğini, ancak bunlarda bir porsiyonu geçmemek gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

"AŞIRIYA KAÇILMAMALI"

Bayram ziyaretlerinde tatlı tüketilmek isteniyorsa sütlü tatlıları tercih etmek gerektiğinin altını çizen Soydemir, “Bayram kahvaltılarında reçel, bal ve marmelat gibi gıdalara yer vermeyip, çayı şekersiz içerseniz, tatlı ihtiyacınızı sadece ziyaretlerde ikram edilen tatlılardan almış olursunuz. Bu tatlıların da mümkün olduğu kadar sütlü olmasını tercih etmelisiniz. Unutmayın ki tatlılar ve hamur işleri kan şekerini hızlı yükselten besinler. Kan şekeri hızlı yükseldiği için diyabet hastası olmayan kişilerde bile yorgunluk, halsizlik, uyku hali gözlemliyoruz. Bu nedenle bunlara dikkat edilmeli ve aşırıya kaçılmamalı” dedi.