Ödemeler yarın başlıyor! Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 12:05

Güncelleme: 13.04.2023 - 12:05

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yurttaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Hem EYT'li olanlar hem de emekli aylığı alacak olan yurttaşlar tarafından beklenen emekli maaşı ödemeleri ve bayram ikramiyeleri, bayram nedeniyle öne çekildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri yarın ödenmeye başlayacak.

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan yurttaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri 14 Nisan'da (yarın) hesaplarına yatırılacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da

Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİLER NE ZAMAN ALACAK?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de hak kazanacaklar.