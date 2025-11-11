Uzmanından ’Deli dana’ uyarısı

Edinilen bilgiye göre, Z.A. isimli kadın, boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastadan alınan örnekler İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı’na gönderildi. Burada yapılan testlerde Z.A.’nın beyin dokusunda ’deli dana’ hastalığı tespit edildi. Z.A.’nın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavisi devam ediyor.

"YAVAŞ SEYİRLİ, İLERLEYİCİ, NÖROLOJİK BİR HASTALIKTIR"

20 yıllık veteriner hekim Ayhan Güneş, İHA’ya deli dana hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Deli dana hastalığının hayvanlarda oluş biçimini anlatan Ayhan Güneş, "Ergin sığırların santral sinir sisteminde etkili olan yavaş seyirli, ilerleyici, nörolojik bir hastalıktır. Daha çok bu hastalık, virüslerle ve bakterilerle bulaşmaz. Prion adı verilen protein moleküllerinin bazı vücut dokularında birikmesiyle oluşur. Bu moleküller beyin ve santral sinir sitemlerine yerleşir. Daha çok hayvanlar da etkilidir" dedi.

Güneş, hastalığa yakalanmış bir hayvanda kaslarda istemsiz hareketler, gerginlik, stres durumları ve aniden düşme gibi belirtiler görülebileceğini söyleyerek, "Genelde hayvanların durum ve şeklinden anlarız. Hayvanların kaslarındaki istemsiz hareketleri açığa çıkar. Hayvanlarda oluşan gerginlik ve stres durumları ortaya çıkar. Aniden düşme semptomları belirir" diye konuştu.

"HAYVAN SAKATATLARININ DİREKT TÜKETİLMESİYLE BU HASTALIK BULAŞABİLİR"

Hastalığın insanlara bulaşma yollarına değinen Güneş, şöyle konuştu:

"İnsanların, enfekte hayvan etlerini yemesi, kontamine yemlerle direkt temasta bulunması, hayvan sakatatlarının direkt tüketilmesiyle bu hastalık bulaşabilir. Hastalığı olan hayvanın sakatatı tüketilmemeli. Yüksek ateşte kavrulursa bu bulaşma daha aza inebilir."

"İNSANLAR ET TÜKETİMİNDE DİKKATLİ OLMALILAR"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Güneş, "O vakadan yola çıkarak, Bolu’daki hayvanlarda veya Türkiye’deki hayvanlarda deli dana hastalığı da olduğu söylenemez. Vatandaşın hastalığında kesin bir sonuç var mıdır? Onu da bilemeyeceğim. Özellikle insanlar et tüketiminde dikkatli olmalılar. Kaçak kesim yapılan yerlerden et almamalılar. Özellikle mezbahanelerde kesilen hayvanların etlerini tüketmeliler. Hiç bilmiyorsak eti iyi pişirmek lazım" şeklinde konuştu.

"İNSANDA 6-12 AY İÇERİSİNDE ÖLÜM GÖRÜLÜR"

Deli dana hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını da dile getiren veteriner hekim Ayhan Güneş, sözlerini şöyle tammaladı:

"Hayvanların tedavisi de mümkün değil, kesiliyor veya o an ani bir şekilde ölüyor. Özellikle insanda deli dana hastalığı tespit edilemiyor, semptomlar görülmeden. Ancak semptomları görülmeye başladığı zaman titreme, kaslarda istemsiz hareketler gibi belirtilerden sonra iş işten geçmiş oluyor. İnsanda 6-12 ay içerisinde ölüm görülür."