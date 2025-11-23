Uzmanından doğadaki mantarlarla ilgili uyarı

Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Ezgi Tanımlı, doğada yetişen mantarların ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Mantar zehirlenmesinin sıradan bir gıda zehirlenmesi olmadığını vurgulayan Tanımlı, "Doğadaki hiçbir mantar için kesin güvenlidir diyemeyiz. En güvenli seçenek Tarım Bakanlığı tarafından denetlenen kültür mantarlarıdır" dedi.

Uzm. Dr. Tanımlı, mantarların görünüş, koku veya tatlarına bakılarak zehirli olup olmadığının anlaşılamayacağını belirterek, pişirmenin de zehri ortadan kaldırmadığını söyledi. Bazı zehirli mantarlarda belirtilerin çok geç ortaya çıkabileceğini ifade eden Tanımlı, "Kendinizi iyi hissetmeniz güvende olduğunuz anlamına gelmez. Mantar zehirlenmesi saatler içinde karaciğer ve böbrek yetmezliğine ilerleyebilir" açıklamasında bulundu.

Zehirlenmeden şüphelenilmesi halinde yapılması gerekenleri sıralayan Tanımlı, şu uyarılarda bulundu: "Hemen 112’yi arayın. En yakın acil servise başvurun. Varsa kalan mantarı yanınıza alın. Kusmayı tetiklemeyin. Bitkisel veya evde uygulanan hiçbir yöntemin mantar zehrini nötralize etmeyeceğini unutmayın."

"Emin değilseniz yemeyin, belirti varsa beklemeyin" diyen Uzm. Dr. Ezgi Tanımlı, erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.