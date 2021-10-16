Uzmanından 'hayvansal ürünlerdeki risklere dikkat' uyarısı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 00:00

Hızla artan dünya nüfusuyla birlikte hayvansal gıdalara olan talep de gün geçtikçe artıyor. Bu noktada hayvanların sağlıklı gelişimi de insan sağlığı için önem taşıyor. Hayvanların toksin ve bakteri ihtiva eden yemlerle beslenmesi, yanlış antibiyotik kullanımı hayvansal gıda sağlığını etkileyen faktörlerin başında geliyor.

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme rutininde, hayvansal besin tüketimi önem taşıyor. Hem protein hem de vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin olan et, süt, yumurta, balık gibi besinleri doğru kaynaklardan güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamak içinse hayvancılık sektörüne görev düşüyor.

Uzman Veteriner Hekim Öğüt Köse, hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara ilişkin değerlendirmede bulundu.



Köse, hayvansal gıda sağlığını etkileyen faktörler olduğunu belirterek, "Toksin içeren yemle beslenen hayvanlarda; canlı ağırlıkta azalma, performans kayıpları, nihai ürün kalitesinde bozulma ve bağışıklık sisteminin baskılanması sonucu enfeksiyonlara karşı direncin azalması gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Belirli küfler tarafından üretilen mikotoksinler ile mücadele yem güvenliği ve dolayısıyla sağlıklı gıda için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜK YEM HİJYENİ SAĞLIK İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR"

Köse, şunları kaydetti:

"Hayvanların sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri ve optimum verim için ihtiyaç duydukları besin maddelerinin güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerekiyor. Hayvan yemleri, enterobakter, küf ve maya gibi mikroorganizmalar tarafından bozulma veya kontamine olma riskiyle karşı karşıyadır. Bir bakteri türü olan salmonella hayvansal ürünlerden insanlara geçerek gıda kaynaklı hastalıklara neden olabiliyor."

"ANTİBİYOTİK KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

"Düşük yem hijyeni bu bakımdan hayvan ve insan sağlığı için risk oluşturuyor. Yemin kalitesini kontrol etmek içinse analiz yapmak gerekiyor" diyen Köse, gıda sağlığı ve güvenliği açısından antibiyotik direnci konusunun son derece önemli olduğunu belirterek, yoğun ve yanlış antibiyotik kullanımının ilaca dirençli bakterileri egemen hale getirdiğini ifade etti.

Köse, "Antimikrobiyal direnç olarak adlandırılan bu durumdan kurtulabilmek adına antibiyotik kullanımının sınırlandırılması hem hayvan hem de insan sağlığını desteklemek için büyük önem taşıyor. Sağlıklı beslenen hayvanların antibiyotiğe olan ihtiyacı da azalabiliyor" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU BESLENME YÖNTEMİ ÖNEMLİ"

Köse, hayvanlar için vitamin ve mineral desteğinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Çiftlik ve kümes hayvanlarının verimlilikleri, sağlıklı gelişebilmeleriyle paralel olarak ilerliyor. Sağlıklı gelişimin yolu ise diğer tüm besinsel öğelerin yanı sıra vitamin ve minerallerin güvenilir kaynaklardan yeterli bir şekilde alındığı doğru besleme yöntemlerinden geçiyor. Yüksek kaliteli kaynaklar ile hayvan ve gıda güvenliğinin sağlanabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.