Uzmanından İyot eksikliğine karşı uyarılar

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, vücut için gerekli olan minerallerin başında yer alan iyotun eksikliğine, belirtilerine ve tedavi yöntemine değinerek önemli bilgiler verdi.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 07:00
Uzmanından İyot eksikliğine karşı uyarılar
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 İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, iyotun önemine ve eksikliğinin ne anlama geldiğine dikkat çekti.

Levent, iyodun sağlıklı beyin gelişimi, büyüme, sağlıklı bir tiroit fonksiyonu, metabolizmanın normal çalışması ve hücrelerin yenilenmesi için son derece önemli bir mineral olduğunun altını çizdi.

"ANORMAL KİLO ALIMI, KABIZLIK..."

İyot eksikliği durumunda bebek ve çocuklarda zekâ gelişiminde gerileme, hipotiroid, guatr, metabolizma yavaşlaması gibi sorunları açığa çıkardığını ifade eden Levent, iyot eksikliğinin belirtilerini ise şu şekilde aktardı:

"Anormal kilo alımı, kabızlık, saç dökülmesi, üşüme, soğuğa karşı hassasiyet, hafıza ve öğrenme zorluğu, yavaş kalp hızı. Ellerde ve ayaklarda ödem, ciltte kuruma ve dökülme, düzensiz adet kanaması ve tiroit bezinde büyüme."

"İYOT MİKTARI YETERLİ DEĞİLDİR"

Levent, iyot eksikliğinin giderilmesine ilişkin olarak ise “Gıdalarda bulunan iyot miktarı yeterli değildir. En iyi iyot kaynağı olarak balık, kabuklu deniz ürünleri, et, süt ürünleri, yumurta bulunmaktadır. Yeterince iyot almanın en iyi yolu yemeklerinize iyotlu tuz eklemektir. Günde kişi başına yarım çay kaşığı iyotlu tuz kullanmak yeterlidir.” dedi.


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