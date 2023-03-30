Probiyotikler bağırsak sağlığınıza zarar verebilir!

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 17:50

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 17:50

Probiyotik takviyeleri, sağlığınızı çeşitli şekillerde iyileştirebilecek bakterilerle bağırsağınızı dolduracağı iddiasıyla milyarlarca liralık bir endüstri haline geldi. Ancak abartıya dikkat edin: Sağlıklı insanlarda probiyotik takviyeleri çok az fayda sağlar ve potansiyel olarak yarardan çok zarar verebilir.



The Washington Post'un haberine göre: Sağlıklı insanlarda probiyotik takviyeleri çok az fayda sağlar ve potansiyel olarak yarardan çok zarar verebilir.

Çalışmalar, genel sağlık için veya antibiyotiklerin etkilerine karşı koymak için probiyotik takviyeleri almanın mikrobiyomunuzun bileşimini değiştirebileceğini ve bağırsaklarınızdaki bir dizi sağlık sorunuyla bağlantılı mikrobiyal çeşitlilik düzeylerini azaltabileceğini gösteriyor.



Probiyotik takviyeleri, bağırsak sağlığını iyileştirdiğine inanılan canlı mikroorganizmalar içeren kapsüller, sakızlar, tozlar ve haplar şeklinde gelir. Gastrointestinal rahatsızlıkları olan kişiler de dahil olmak üzere, bunları almaktan fayda görebilecek bir grup insan vardır. Çalışmalar , probiyotik takviyelerinin, irritabl bağırsak sendromu ve inflamatuar bağırsak hastalığının semptomlarını azaltabilir, ishali önleyebilir ve antibiyotik bazı ilaçların yan etkilerini engelleyebilir.



Ancak çoğu insan için bağırsak mikrobiyomunuzu beslemenin daha güvenilir yolları mevcuttur.



Araştırmacılar, probiyotikler ve diğer faydalı bileşikleri içeren yoğurt, lahana turşusu ve kefir gibi fermente gıdaları yemenin sağlığınız ve bağırsak mikrobiyomunuz üzerinde olumlu etkileri olduğunu bulmuşlardır. Lif bakımından zengin çeşitli sebzeler, kabuklu yemişler, tohumlar, fasulyeler ve kepekli tahıllar da bağırsak floranıza iyi gelir.



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