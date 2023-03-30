Probiyotikler bağırsak sağlığınıza zarar verebilir!
Probiyotik takviyelerinin alınması, sağlıklı insanların bağırsaklarındaki bakteri dengesini bozabilir ve daha az mikrobiyal çeşitliliğe yol açabilir.
Probiyotik takviyeleri, sağlığınızı çeşitli şekillerde iyileştirebilecek bakterilerle bağırsağınızı dolduracağı iddiasıyla milyarlarca liralık bir endüstri haline geldi. Ancak abartıya dikkat edin: Sağlıklı insanlarda probiyotik takviyeleri çok az fayda sağlar ve potansiyel olarak yarardan çok zarar verebilir.
The Washington Post'un haberine göre: Sağlıklı insanlarda probiyotik takviyeleri çok az fayda sağlar ve potansiyel olarak yarardan çok zarar verebilir.
Çalışmalar, genel sağlık için veya antibiyotiklerin etkilerine karşı koymak için probiyotik takviyeleri almanın mikrobiyomunuzun bileşimini değiştirebileceğini ve bağırsaklarınızdaki bir dizi sağlık sorunuyla bağlantılı mikrobiyal çeşitlilik düzeylerini azaltabileceğini gösteriyor.
Probiyotik takviyeleri, bağırsak sağlığını iyileştirdiğine inanılan canlı mikroorganizmalar içeren kapsüller, sakızlar, tozlar ve haplar şeklinde gelir. Gastrointestinal rahatsızlıkları olan kişiler de dahil olmak üzere, bunları almaktan fayda görebilecek bir grup insan vardır. Çalışmalar , probiyotik takviyelerinin, irritabl bağırsak sendromu ve inflamatuar bağırsak hastalığının semptomlarını azaltabilir, ishali önleyebilir ve antibiyotik bazı ilaçların yan etkilerini engelleyebilir.
Ancak çoğu insan için bağırsak mikrobiyomunuzu beslemenin daha güvenilir yolları mevcuttur.
Araştırmacılar, probiyotikler ve diğer faydalı bileşikleri içeren yoğurt, lahana turşusu ve kefir gibi fermente gıdaları yemenin sağlığınız ve bağırsak mikrobiyomunuz üzerinde olumlu etkileri olduğunu bulmuşlardır. Lif bakımından zengin çeşitli sebzeler, kabuklu yemişler, tohumlar, fasulyeler ve kepekli tahıllar da bağırsak floranıza iyi gelir.
TAKVİYELER YANLIŞ MİKROPLARI DIŞARIDA BIRAKABİLİR
Bağırsak mikroplarınız, büyük ölçüde kolonunuzda bulunan geniş bir bakteri, virüs, arkea ve mantar ekosisteminin parçasıdır. Çeşitli bağırsak mikrobiyomlarını barındıran insanlar daha sağlıklı yaşlanma ve daha az hastalık geliştirme eğilimindedir.
Houston'daki Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nde Bütünleştirici Tıp Programının yöneticisi ve profesörü Lorenzo Cohen, ancak birkaç bakteri türünün konsantre dozlarını almanın bağırsaklarınızdaki dengeyi bozabileceğini söyledi. "Yalnızca kötü şeyleri dışlamakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda yüksek mikrobiyom çeşitliliği yaratmak için orada olmasını istediğiniz diğer iyi bakterileri de dışlıyorsunuz" dedi.
Antibiyotik kullanırken probiyotik almak
İnsanların antibiyotik ilaçlarının yanında probiyotik alması yaygındır. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonları tedavi eder, ancak yararlı bakterileri de yok edebilirler. Antibiyotik ile probiyotik takviyesi almanın arkasındaki fikir, bağırsak mikrobiyomunu yeniden dengelemek ve yan etkileri en aza indirmektir. Araştırmalar, probiyotiklerin antibiyotikle ilişkili ishali önleyebileceğini göstermiştir.
Diyetinize fermente gıdalar eklemek
Peki ne yapmalısınız? Size bir antibiyotik reçete edildiyse veya bir sindirim rahatsızlığınız varsa, probiyotik takviyesi almanın sizin için mantıklı olup olmadığı ve eğer öyleyse hangi marka veya ürün olduğu konusunda doktorunuzla konuşmalısınız. Enfeksiyon geliştirme riski nedeniyle ciddi bir hastalığınız veya zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz varsa, probiyotikleri tamamen atlamanız önerilebilir.
Bazı doktorlar, takviye almak yerine diyetinize fermente gıdalar eklemenizi önerebilir. Washington Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki Sindirim Sağlığı Merkezi'nde gastroenterolog olan Chris Damman, "Canlı mikropları önerdiğimde, genellikle fermente gıdalar bağlamında olur" dedi. "Fermente gıdalar doğanın probiyotikleri gibidir."
Fermente gıdaların faydalarından biri, tipik olarak sadece probiyotikler (canlı mikroplar) değil, aynı zamanda prebiyotikler (mikropların yediği lif) ve postbiyotikler (ürettikleri vitaminler ve diğer besinler) içermeleridir.
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