Uzmanından 'kalıcı makyaj' uyarısı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:00

Estetik ve güzellik kliniği yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, son dönemde popüler olan kalıcı makyaj uygulamasına dair uyarılarda bulundu. Yağlı ve karma ciltlerde normal makyajın da kolay sabitlenmediğini ve hızlı aktığını söyleyen Dalmış, yağ salgısının cilt altında devam etmesinin o bölgeye gönderilen boya ile etkileşime girilmesine neden olacağını aktardı.

Dalmış, “Bu da boyanın atımını hızlandırıcı bir etki yapar. Kullanım süresi de bu özelliklerden dolayı daha kısa süreli olmaktadır. Burada cildin özelliğine göre en iyi sonuç verecek uygulamaların tercih edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

KALICI MAKYAJ UYGULAMASINDA FARKLI TEKNİKLER

Derinin üst katmanına yapılan kalıcı makyaj uygulamalarının yağlı ve karma ciltlerdeki kalıcılığını arttırmak için cihazla yapılanların tercih edilebileceğini belirten Dalmış, “Pudralama tekniği bu noktada iyi bir alternatif olacaktır. İşlem yapmadan önce kişinin metabolizma hastalığının olup olmadığı ve ilaç kullanıp kullanmadığı bilgisinin alınması önemlidir. Kalıcı makyaj uygulamasının başarılı olması için mutlaka bu tür uygulamaların hayata geçirildiği ortamın gerekli koşulları sağlıyor olması şarttır” ifadelerini kullandı.

KALICI MAKYAJ VE HİJYEN KOŞULLARI

Kaş, dudak, göz ve yüz bölgelerine şekil ve boyama yapılabilen bu işlemlerde hijyenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dalmış, “Tek kullanımlık steril iğneler ve organik boyalar kullanılmalıdır. Sağlık açısından da önemli bir yeri olan bu işlemler dikkat gerektirir. Doğru şekilde yapıldığı takdirde sağlık için bir sakıncası bulunmamaktadır” dedi.

KALICI MAKYAJ UYGULAMASINI KİMLER TERCİH EDER

Mehmet Sait Dalmış, “Her gün makyaj yapma zorunluluğu olan bir işte çalışanlar ama buna vakit ayıramayacakların ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Ayrıca kaşları kısmi olarak dökülmüş kişiler ve kozmetik alerjisi olanlar da kalıcı makyaj yaptırmayı istemektedir. Profesyonel hayat için de sürekli iyi görünüme sahip olması gereken kişilerin de yoğun olarak kullandıkları bir tekniktir. En az çabayla daha estetik bir görünüm isteyenler için de uygulama idealdir” diye konuştu.