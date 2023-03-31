Uzmanından kalp hastalarına oruç uyarısı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 07:00

Oruç tutmanın vücuda sağladığı faydalar dışında, bazı kalp hastalarında sağlık riski oluşturabildiğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Sevük, oruç tutmak isteyen kalp hastalarını ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmamaları için uyardı.



Kalp hastalarının oruç tutmaya karar vermeden önce doktorlarıyla konuşmaları gerektiğini söyleyen Sevük sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalp kapak hastalığı, yüksek tansiyon, ritim bozukluğu, diyabet olan ve ilaç kullanan hastaların oruç tutmadan önce doktoruna danışması kalp ve damar sağlığını korumak için önemlidir. Durumu kontrol altında olan kalp hastaları doktorlarının önerileri doğrultusunda ilaç alım saatlerini düzenleyerek ve bazı beslenme kurallarına uyarak oruç tutabilir. Kalp rahatsızlığı bulunan ve oruç tutmak isteyen kişilerin beslenmesine daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Ramazan ayı süresince yeterli ve dengeli beslenmek oldukça önemli.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE YEMEK YEMEMELİDİR"

Öğünler sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1-1.5 saat aralıklarla iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir. Hastalar kalp ve damar sistemini olumsuz etkileyeceğinden iftarda çok hızlı bir şekilde yemek yememelidir. İftar ve sahurda mümkün olduğunca hafif yemekler tercih edilmeli. Yemeğe hafif bir kahvaltı veya çorbayla başlanmalı özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli, kavrulmuş, tütsülenmiş, kızartılmış, hamur işi ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Hastalar tuz tüketimine de dikkat etmelidir”