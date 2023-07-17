Uzmanından kronik hastalığı olanlara uyarı!

Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:59

Güncelleme: 17.07.2023 - 12:04

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seçil Demir, yurttaşları hava sıcaklığının arttığı 12.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Seçil Demir, kronik hastalığı bulunan kişilerin yaz aylarında sıvı açığının arttığını söyleyerek "Bu hastalarımızın sıvı tüketimlerine dikkat etmelerini, ilaçlarını düzenli kullanmaları ve hava sıcaklığının arttığı 12.00-15.00 saatleri arasından çıkmaları gerekiyorsa önleyici kıyafetler giyerek çıkmalarını öneriyorum" diye konuştu.

"ÇEŞİTLİ TAKVİYELERİMİZ VAR"

Yazın gelmesiyle birlikte metabolizmada hızlanma olabileceğine değinen Demir, "Bahar yorgunluğu, baharın vermiş olduğu bitkinliği atabilmek için kullandığımız, çeşitli takviyelerimiz var. Eğer hastalarımızda yorgunluk, bitkinlik, sabahları kalkarken uyanamama ya da kendilerini kötü hissetmeleri ile ilgili bir semptom varsa ve kan tahlillerine de bakılıp, herhangi bir olumsuz durum çıkmadıysa gerekli takviyeler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"GÜNEŞ ÇARPMASINA DİKKAT ETMEK GEREK"

Demir, yaz aylarında meydana gelecek olumsuz durumlar için bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyerek "Kronik hastalığı olan hastalarımız yaz aylarını sağlıklı geçirmek için kontrollerini önceden yaptırmalarını, kontrollerinde bir sıkıntı çıkmadığı halde kendilerini yorgun ve bitkin hisseden hastalarımızın da önermiş olduğum tedavilerin uygulanması için bize başvurmalarını öneririz" diye konuştu.

Bununla birlikte güneş çarpması olarak da bilinen hipertermi durumundan bahseden Demir, "Uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalan, yoğun fiziksel aktivitede bulunan veya ilaç kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkan hipertermi, vücuttaki ısı düzenleme mekanizmalarının yetersiz kalması ve böylece aşırı ısınması durumudur" dedi.