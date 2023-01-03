Uzmanından 'sırt ağrısı' uyarısı

03 Ocak 2023 Salı, 07:00

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, sırt ağrısının nedenleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

“NEDENİ TÜMÖR DE OLABİLİR”

Omurga eğriliği, dejeneratif omurga hastalıkları, nadir görülen sırt fıtığı da sırt ağrılarının nedenleri arasında gösterildiğini ifade eden Barutçu, “Kemik erimesi olanlarda omurgada ezilme kırığı durumlarında ve iltihaplı romatizmal hastalıklarda, omurgaya ait iyi ve kötü huylu tümörler olması durumunda da sırt ağrısı görülebilir. Kalp karaciğer safra kesesi pankreas gibi organlardan yayılan ağrılar da sırt ağrısına neden olabilir” diye konuştu.

NASIL TANI KONULUR?

Sırt ağrısının nedenleri çok geniş olduğundan ayrıntılı fizik muayene ve sonrasında kan tetkiki ultrasonografi, tomografi, manyetik rezonans, emg gibi görüntüleme tetkikleri ile tanı konduğunu dile getiren Dr. Barutçu, tedaviye ilişkin bilgiler verdi. Dr. Nurhan Barutçu şöyle konuştu:

“Tedavide antiinflamatuar ilaçlar ve kas gevşetici ilaçlar, fizik tedavi, iğne tedavileri kullanılmaktadır. Klasik fizik tedavi dediğimiz sıcak uygulama, TENS, ultrason, lazer gibi tedavilerin yanı sıra medikal masaj, manuel terapi, robotik lazer, manyetik alan, andulasyon cihazı gibi uygulamalar tedavi başarısını oldukça artırmaktadır. Kuru iğneleme, nöral terapi, tetik nokta enjeksiyonu, mezoterapi de sırt ağrılarında sıklıkla kullandığımız tedavilerdir.”

“TEDAVİDE EGZERSİZLERİN ROLÜ BÜYÜK”

Ağrı tedavisinde egzersizin çok önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Barutçu, “İyi planlanmış egzersiz programları, özellikle su içi egzersizler tedavide önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı beslenme, ev ve çalışma ortamının ergonomik hale getirilmesi gibi önlemler faydalıdır. Pilates, yoga, yüzme en çok önerdiğimiz egzersizlerdir” ifadelerini kullandı.