Uzmanından uyarı: 'Güneş yorgunluğu kalp krizine dönüşebilir'

Yayınlanma: 05.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 07:00

Kardiyolog Dr. Hüseyin Doğan, yaz sıcaklarının her gün yeni bir rekor kırdığı şu günlerde kalp hastalıklarında görülen artışa değinerek kalp sağlığı için alınabilecek önlemleri sıraladı.

Doğan, "Vücutta sıvı açığının ortaya çıktığı, kanın koyulaştığı ve pıhtılaşmaya daha yatkın olduğu durumlarda ’güneş yorgunluğu’ oluşabilir. Özellikle terlemenin yol açtığı su ve tuz kaybının sonucu olarak halsizlik, baş ağrısı, bulantı hissi, konsantrasyon bozukluğu güneş ışınlarının yol açtığı güneş yorgunluğu belirtisidir. Damar sertliği bulunan ya da risk altında olan kişilerde kalp krizi gelişebilir. Bu nedenle güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçınmak gerekir" dedi.

"AÇIK RENKLİ GİYSİLERİ TERCİH EDİN"

Mecbur kalmadıkça güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamak dışarıda yapılacak işler için sabah erken ya da akşamüstü saatlerini tercih etmek gerektiğini vurgulayan Doğan, "Öğlen güneşinden kaçının, şapka takın, koyu renk kıyafetler giymeyin, pamuklu ince ve açık renk kıyafetler güneş yorgunluğunu ve güneşin zararlı ışınlarının yol açacağı olumsuz etkileri önleyeceği için bu tarz kıyafetleri seçin. Çünkü güneş ışınları ısı oluşturdukları için koyu renk üzerinde daha yavaş hareket eder. Bu durum koyu renk giysilerin daha çok güneş ışını çekip daha fazla ısınmasına yol açar. Açık renkli giysilerde ısı oluşumu daha az, terleme riski daha düşüktür" diye konuştu.

"YEMEĞİ GEÇ SAATLERE BIRAKMAYIN"

Yaz döneminde kilo artışına karşı önlem almak amacıyla her hafta düzenli tartılıp kiloyu not almanın faydasına işaret eden Dr. Doğan şunları dile getirdi:

"Eğer açık büfe yemek sunulan bir tatile gidiyorsanız kendinizi sınırlandırın. Sabah geç kahvaltı yapıyorsanız öğlen ve akşam yemeğini birleştirebilirsiniz. Günler uzun diye akşam yemeğini geç saatlere bırakmayın. Geç saatte yenilen akşam yemeği şeker ve tansiyon düzenini olumsuz etkiler. Akşam yemeğini erken saatlere çekip 21.00 sonrası yememek sağlığımızı olumlu etkiler."

"YAZIN İLAÇ KULLANIMINIZI DOKTORUNUZA DANIŞIN"

Yaz döneminde seyahatler ve tatiller nedeniyle kesintiye uğrasa da kalp ve damar hastalıklarının kronik hastalıklar olduğu için ilaç tedavisine ara verilmemesi gerektiğine değinen Doğan, "Aksi takdirde önemli sağlık sorunları gündeme gelebilir. Yazın artan sıvı ihtiyacıyla idrar söktürücü kullanan kişilerde sıvı açığı ve buna bağlı olarak böbrek sorunları oluşabilir. Kalp yetersizliği ve hipertansiyon hastalarının idrar söktürücü tedavilerinde yeni bir düzenleme gerekebilir. Bu nedenle mutlaka hekiminize danışmalısınız" ifadelerini kullandı.