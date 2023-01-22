Uzmanından 'yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 07:00

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, her kış görülen solunum yolu enfeksiyonlarında son 2 aydır yaşanan ciddi artışa dikkati çekti.

Sadece Türkiye değil kuzey yarım küre ülkelerinin tamamında bu artışın yaşandığını, ABD'de Kovid-19, grip ve Respiratuvar Sinsityal Virüs'ün (RSV ) "üçlü salgın" olarak adlandırıldığını vurgulayan Balık, "Türkiye'de sağlık sisteminde bir zorlanma olmadı ama hepimizin çevresinde neredeyse hasta olmayan insan kalmadı. Kovid-19, influenza, RSV, rhinovirüs hastalıklarının tamamında artış yaşandı" diye konuştu.

Bunun beklenen bir durum olduğunun altını çizen Balık, salgın döneminin ardından hem bireysel önlemlerdeki gevşeme hem de son 2 yılda sık görülmediği için bağışıklık sisteminin bu virüslere bir miktar uzak kalmasının vaka artışlarına neden olduğunu söyledi.

"10 KİŞİDEN 6'SINDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU GÖRÜLÜYOR"

Balık, "Yapılan araştırmalara göre, geçmişte, Kovid-19 öncesi dönemde virüsün bulunduğu ortama giren 10 kişiden sadece 2-3'ünde belirti görülüyordu. Fakat şimdi ortalama 5-6 kişide belirtili solunum yolu enfeksiyonu görülüyor. Bu, bağışıklık sisteminin bu virüsleri unutmasıyla ilgili bir durum" ifadesini kullandı.

Art arda enfeksiyonlara yakalanmanın veya farklı komplikasyonların gelişmesinin uzun süren, geçmeyen hastalık belirtilerini de beraberinde getirdiğini belirten Balık, Kovid-19 veya gribin bakteriyel enfeksiyona bağlı zatürre gibi ciddi hastalıkların gelişmesine neden olabildiğine işaret etti.

"SÖMESTİR SONRASI SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARTABİLİR"

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrencinin iki haftalık yarıyıl tatiline girdiğine işaret eden Balık, bu dönemin solunum yolu enfeksiyonlarında artışa neden olabileceğini aktardı.

Prof. Dr. Balık, solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle okul çağı çocuklarında arttığını ve buradan yetişkinlere bulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sömestir tatilindeki yoğun hareketliliğin ardından solunum yoluyla bulaşan tüm enfeksiyonlarda artış meydana gelebilir. Bu, geçmiş yıllarda da böyleydi. Örneğin, influenza hep sömestirden sonra artış gösterir, Kovid-19'da da bu artışın olabileceğini öngörmemiz gerekir. Toplumda yaygın bir viral enfeksiyon tablosu var, bu kısır döngünün önüne geçmek için özellikle sömestir tatilinde bireysel önlemlere çok daha dikkat etmeliyiz. Toplu taşıma gibi kapalı, kalabalık ortamlarda maske takmak, el hijyenine dikkat etmek sadece Kovid-19 değil diğer viral enfeksiyonların bulaşmasını da engelliyor."