Uzmanından yaz aylarında enfeksiyon riskine karşı uyarı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 07:00

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İsmail Evren, terin birikmesi ve uzun süre cilt üzerinde kalmasının mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturduğunu söyledi.

Evren, "Genital bölge, ter bezlerinin yoğun olduğu bir alandır ve yazın aşırı terleme bu bölgede daha fazla olabilir. Terin birikmesi, nemli bir ortam oluşturarak genital floranın dengesini bozabilir ve enfeksiyonlara yol açabilir. Genital enfeksiyonlar, kadınların en sık karşılaştığı rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Genitalde doğal olarak bulunan bakteriler, mantarlar, virüsler ve diğer mikroorganizmalar, genital bölgenin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Genital flora denilen bu sistem, zararlı mikroorganizmaların ortaya çıkmasıyla bozuluyor ve bu durum beraberinde enfeksiyonlara neden oluyor" dedi.

"HAVUZ SUYU HİJYENİK DEĞİL"

Sulu ortamların mikroorganizmaların büyümesi ve yayılması için uygun alan sağladığını ifade eden Evren, "Özellikle havuz suyu hijyenik değil ve dezenfeksiyona dikkat edilmiyorsa, deniz suyunun da kirli ve mikrobik olması durumunda bu enfeksiyonlarda daha da sık artışlar olacaktır" diye konuştu.

"TEMİZ VE KURU İÇ ÇAMAŞIRI GİYİN"

Sudan çıkar çıkmaz ıslak giysilerin çıkarılması gerektiğini anlatan Evren, “Hemen temiz ve kuru iç çamaşırı giyin. Islak mayo veya bikiniyle uzun süre kalmanız, nemli bir ortamda mikroorganizmaların üremesine yol açabilir” bilgisini paylaştı.

Evren, enfeksiyonlardan korunmak için havuz ve denizden çıktıktan sonra mümkünse hemen duş almanın potansiyel mikroplardan vücudu koruyacağını anlattı.