Anne sütü bebeklerde enfeksiyon riskini azaltıyor

Yayınlanma: 05.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 07:00

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Sayıner Şimşek, anne sütünün ishal ve akut solunum yolu enfeksiyon riskini azalttığını bildirdi.

Şimşek, "Ciddi soğuk algınlığı ve kulak-burun-boğaz enfeksiyonları 6 ay tek başına anne sütü alan bebeklerde yüzde 63 daha az görülüyor" bilgisini verdi.

"MAMA GİBİ TAKVİYELER VERİLMEMELİDİR"

Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Emzirme başarısı için doğum sonrası anne ile bebeğin hemen tensel temasının sağlanması, doğum sonrası rutin girişimlerin ertelenerek önceliğin emzirmeye verilmesi gerekir. İlk 24 saatte 8-12 kez emzirmenin teknik açıdan doğru bir şekilde sağlanması gerekir. Tıbbi bir gereklilik yoksa yeni doğan çocuğa su, şekerli su, mama gibi takviyeler verilmemelidir. Anneye D vitamini kullanması, doğru beslenmesi ve yeterli sıvı tüketmesi konusunda da önerilerde bulunulmalıdır. Hastane çıkışını takip eden 48-72 saat içinde emzirme süreci gözlemlenmeli ve sorunlar konuşulmalıdır."

"FORMÜL SÜTLER TERCİH EDİLMELİDİR"

Ek gıdaya ne zaman başlanacağına ilişkin de değerlendirmede bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerde ek gıdaya 17 haftadan önce başlanmaması gerekiyor. Ek gıdaya başlama süreci 26 haftadan da geç olmamalı. Katı gıdaya çok erken başlamak yerine formül sütler tercih edilmelidir. Altı aydan büyük bebeklerde anne sütü yetersiz ise gereğinden çok tamamlayıcı besin veya başka bir süt vermek yerine, devam sütü ile destek verilmelidir."