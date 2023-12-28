Uzmanından koronavirüse karşı ‘yılbaşı’ uyarısı: 'Yeni yılı çekirdek aile kutlayın'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:23

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:23

Son günlerde koronavirüsün alt varyantlarından biri olan omicronun yeni bir türünün görülmeye başlandığını söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Turhan, "Pandemi döneminin etkisi geçse de koronavirüs yeni varyantlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde ortaya çıkan koronavirüsün varyantı omicronun da yeni bir türü olan JN1 yayılmaya devam ediyor. Korunmak için de kapalı ve kalabalık yerlerde zaman geçirmemek, böyle yerlerde maske kullanmak, el hijyenine dikkat etmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor" dedi.

850 BİNDEN FAZLA YENİ KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

Yılbaşı gecesinin hastalıklara davetiye çıkarabileceğini belirten Prof. Dr. Vedat Turhan, "Son dönemlerde koronavirüse ait JN1 isminde yeni bir alt varyant görülmektedir. JN1; omicron XBB.1.5 varyantından ayıran 30'dan fazla mutasyona sahip olan BA.2.86'dan türeyen ve pirolaya nazaran fazladan bir mutasyona sahip olan SARS-CoV-2'nin bir alt varyantıdır. Dünya Sağlık Örgütü de JN1’i dikkate alınması gereken bir varyant olarak açıkladı. Şu an ağırlıklı olarak Çin, ABD ve Hindistan’da görülse de hareketli nüfus göz önünde bulundurulduğunda farklı ülkelere yayılabilme olasılığı mümkün olabilir. Sağlık Bakanlığı'nın yeni verilerine göre dünya üzerinde 850 binden fazla yeni koronavirüs vakaları görülmüştür. Bu nedenle de dikkatli olunmalıdır" dedi.

"KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Prof. Dr. Turhan, JN1’in açıklanan belirtileri arasında ateşin de olduğunu söyleyerek, "Kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, geniz akıntısı gibi semptomlar bildirilmektedir. Henüz ölümcül ya da ağır geçirilebilecek bir hastalık olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Fakat her enfeksiyon gibi bu da kronik hastalığı olan bireyleri olumsuz etkileyebilir" şeklinde konuştu.

"YENİ YILI ÇEKİRDEK AİLE İLE GEÇİRİN"

Son dönemde grip vakalarının da arttığını belirten Prof. Dr. Vedat Turhan, "Koronavirüs salgınının ardından grip vakaları da artış göstermektedir. Ayrıca çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar da bu süreçte sıklıkla görülmektedir. Bu enfeksiyonların tamamı damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Yani öksürme, hapşırma ya da konuşma sırasında ağızdan ve burundan çıkan vücut sıvıları farklı bir kişiye bulaşmaktadır. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmak da bulaş riskini artırmaktadır. Bu nedenle yeni yıl gecesi tüm bu hastalıklar göz önünde bulundurularak davranılması, aşırı kalabalığa girilmeden mümkünse çekirdek aile ile yeni yıl gecesinin geçirilmesi uygun olacaktır" dedi.

"VİRAL ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK KULLANILMAZ"

Kış aylarının gelmesiyle Rhinovirüs yani nezle ve soğuk algınlığı yapan virüs ile birlikte RSV, influenza ve Kovid-19’un sıklıkla görülebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Turhan, şunları söyledi:

"Viral enfeksiyonlar hekimlerin önerdiği ilaçlarla tedavi edilir. Viral enfeksiyonda antibiyotik kullanılmaz. Antibiyotiklerin viral enfeksiyonda etkisi yoktur. Bu tip hastalıklarda antibiyotik hiçbir işe yaramayacağı gibi antibiyotik direnci gelişmesine de sebep olabilir. Bu nedenle antibiyotiğe yeltenilmemelidir. Antibiyotik tedavisine, sadece bakteriyel enfeksiyon şüphesinde doktorlarca başlanabilir."

"AŞIRI KALABALIK ORTAMLARDA MASKE KULLANILMALI"

Şimdilik yurt dışında endişeye neden olan JN1 ile diğer enfeksiyonlardan korunma yollarının da benzer olduğuna değinen Prof. Dr. Turhan, "Aşırı kalabalık ortamlarda maske kullanılmalı. Eller düzenli olarak sabun ve suyla yıkanmalı. Hasta olduğu düşünülen kişilerden uzak durulmalı. Eğer kişi kendisinde hastalık belirtisi görüyorsa kendisini izole etmeli. Bu süreçte sağlıklı beslenilmeli, düzenli egzersiz yapılmalı, su içmeye özen gösterilmeli ve uyku düzenine dikkat edilmelidir” diye konuştu.