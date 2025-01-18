Uzmanlar açıkladı: Erkeklere özgü olan 6 depresyon belirtisi

Yayınlanma: 18.01.2025 - 17:34

Güncelleme: 18.01.2025 - 17:34

Günümüzde depresyon, hem kadınları hem de erkekleri etkileyen yaygın bir ruhsal sağlık sorunudur. Ancak erkekler, depresyonu farklı şekillerde deneyimleyebilir ve ifade edebilir. Çoğu zaman toplumun dayattığı "güçlü olma" algısı nedeniyle erkekler, duygusal zorluklarını gizleme eğilimindedir. Bu durum, depresyonun tanınmasını zorlaştırabilir. Peki, uzmanların açıkladığı ve sadece erkeklerde görülen davranışlar nelerdir? İşte, erkeklere özgü olan 6 depresyon belirtisi...

ERKEKLERE ÖZGÜ OLAN 6 DEPRESYON BELİRTİSİ

1. Davranışsal değişiklikler

Erkeklerde depresyon, genellikle davranışsal değişikliklerle kendini gösterebilir:

Aşırı sinirlilik ve öfke patlamaları:

Erkeklerde depresyon, sıklıkla öfke ile ifade edilir. Küçük sorunlar karşısında bile aşırı tepkiler verebilirler.

Riskli davranışlar:

Alkol veya madde kullanımında artış, hızlı araç kullanma ya da tehlikeli hobiler gibi riskli davranışlar görülebilir.

Sosyal geri çekilme:

Arkadaşlar ve aile ile geçirilen zamanın azalması, yalnız kalma isteği artabilir.

2. Fiziksel belirtiler

Depresyonun erkeklerde fiziksel yansımaları kadınlara kıyasla daha belirgin olabilir:

Enerji düşüklüğü:

Sürekli yorgunluk, halsizlik ve günlük işleri yapmakta zorlanma sık görülür.

Ağrı ve rahatsızlıklar:

Sebebi bulunamayan baş ağrıları, kas ağrıları veya mide problemleri gibi şikayetler yaşanabilir.

Uyku sorunları:

Uykusuzluk ya da aşırı uyuma eğilimi, depresyonun yaygın bir belirtisidir.

3. Duygusal belirtiler

Duygusal belirtiler, erkeklerde daha farklı şekillerde ortaya çıkabilir:

Kendini değersiz hissetme:

Erkekler, başarısızlık hissi ve özsaygı kaybı yaşayabilir.

Keyif alamama:

Eskiden zevk aldığı aktivitelerden keyif alamama, depresyonun önemli işaretlerindendir.

Yoğun suçluluk duygusu:

Geçmişteki olaylar için kendini suçlama eğilimi artabilir.

4. İş performansında düşüş

Depresyon, erkeklerin iş hayatını da olumsuz etkileyebilir:

Konsantrasyon sorunları:

İşe odaklanmada zorluk ve hataların artması sıkça görülür.

İşten kaçınma:

İşe geç gitme, sürekli izin alma veya işten tamamen uzaklaşma gibi durumlar yaşanabilir.

Verim kaybı:

Depresyonun getirdiği motivasyon eksikliği nedeniyle verimlilik düşebilir.

5. İlişkilerde sorunlar

Erkeklerde depresyon, ilişkiler üzerinde de belirgin etkiler yaratabilir:

Duygusal uzaklaşma:

Partnerine veya ailesine karşı soğuk ve ilgisiz davranabilir.

Ani tartışmalar:

Ufak meseleler büyük kavgalara dönüşebilir.

Cinsel isteksizlik:

Depresyon, erkeklerde libido düşüşüne yol açabilir.

6. Depresyonu gizleme eğilimi

Erkekler, depresyon belirtilerini sıklıkla gizleme eğilimindedir. Bu durum, şu şekillerde ortaya çıkabilir:

Sorunlarını inkar etme:

Duygusal zorluklarını dile getirmekten kaçınabilirler.

Maskelenmiş depresyon:

Aşırı çalışma veya hobilere yönelme gibi davranışlarla depresyon belirtilerini örtbas etmeye çalışabilirler.