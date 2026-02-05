Uzmanlar açıkladı: İdrar yapma süresi sağlığınız hakkında ne söylüyor?

İdrar yapmak, her gün defalarca gerçekleşen ve çoğu zaman üzerinde düşünülmeyen bir vücut işlevi. Ancak bilim insanları, bu basit alışkanlığın süresinin sağlıkla yakından ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor. Yeni bir araştırmaya göre, tuvalette geçirilen süre mesanenin doğru çalışıp çalışmadığına dair önemli sinyaller veriyor.

21 SANİYE KURALI NEDİR?

Uzmanların sözünü ettiği “21 saniye kuralı”, tek bir tuvalet ziyaretinde idrar yapma süresinin yaklaşık bu kadar olması gerektiğini öne sürüyor. Amaç, mesanenin ne çok zorlanarak ne de yetersiz çalışarak boşaltıldığını anlamak. Bu süre, idrar rengi ve sıklığı gibi diğer gözlemlerle birlikte değerlendirildiğinde mesane sağlığına dair pratik bir kontrol mekanizması sunuyor.

KURALIN KAYNAĞI: MÜHENDİSLİK BAKIŞ AÇISI

Bu ilginç kural, 2014 yılında Georgia Institute of Technology’deki makine mühendisliği öğrencileri tarafından geliştirildi. Araştırmacılar, tıbbi değil fiziksel bir yaklaşımla farklı büyüklükteki hayvanların mesanelerini ne kadar sürede boşalttığını inceledi.

Çok küçük hayvanlarda bu sürenin saniyenin çok altında olduğu, 3 kilogramdan ağır memelilerde ise ortalamanın yaklaşık 21 saniyede sabitlendiği görüldü. Araştırmacılar bu durumu “İdrar Yasası” olarak tanımladı.

YERÇEKİMİ VE MESANE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Çalışmaya göre idrar yapma süresi yalnızca mesane kaslarının gücüyle açıklanmıyor. Daha büyük canlılarda üretranın daha uzun olması, yerçekiminin akışı hızlandırmasına yardımcı oluyor. Böylece küçük ve büyük canlılar, mesane hacimleri çok farklı olmasına rağmen idrarı benzer sürelerde boşaltabiliyor.

Bu mekanik açıklama, insanlarda da neden ortalama bir sürenin ortaya çıktığını gösteriyor.

İNSANLAR İÇİN “ALTIN SÜRE”

Araştırmacılara göre insanlar için ideal idrar yapma süresi de yaklaşık 21 saniye. Bunun çok altında ya da çok üstünde kalmak, mesanenin yeterince dolmadan boşaltıldığını ya da tam olarak boşaltılamadığını gösterebilir. Uzmanlar, bu durumun idrar yolu enfeksiyonları, böbrek sorunları ya da mesanenin aşırı gerilmesi gibi risklerle ilişkili olabileceğini belirtiyor.