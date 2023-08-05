Uzmanlar açıkladı: Ne kadar su içmeliyiz?

Yayınlanma: 05.08.2023 - 13:51

Güncelleme: 05.08.2023 - 13:51

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Ashley Summers, 6 Temmuz'da su zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre olay şu şekilde gelişti:

Summers, ailesiyle birlikte Indianapolis'in yaklaşık 80 mil kuzeyindeki popüler bir turizm merkezi olan Freeman Gölü'nü ziyaret etmişti. Ailesi, Salı sabahı Summers'ın susuzluk hissetmeye başladığını ve 20 dakika içinde "küçük su" şeklinde tabir edilen dört adet 500 mililitrelik su şişesini arka arkaya bitirdiğini bildirdi.

Summers, eve döndükten sonra garajında yere yığıldı ve bir daha bilinci yerine gelmedi. Doktor raporlarına göre, Summers'ın beyin hücreleri suyla dolup şişerken kan akışı durmuştu.

University Health Arnett Hastanesi'ndeki doktorlar Summers'a, vücutta çok fazla su bulunması ve yeterli sodyum bulunmaması durumunda ortaya çıkan "su zehirlenmesi" teşhisi koydu.

Konuya ilişkin görüşlerine başvurulan ACE Medical Company'nin sahibi Alex Ebner, gereğinden fazla su içmenin insana ne gibi zararlar verebileceğini açıkladı...

SU ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Ebner Mirror'a demecinde, "Hiponatremi (su zehirlenmesi), bir kişinin çok fazla su içerek kan dolaşımındaki elektrolitleri (vücut fonksiyonlarını düzenleyen mineral ve tuzlar) seyrelttiği bir durumdur. Bu durumda kişi daha yorgun olur ve mide bulantısı yaşar" dedi.

Ebner, sözlerine şöyle devam etti: "Kişi susuz kalmayarak yaşam kalitesi bağlamında birçok önemli faydadan yararlanabilir. Bunların başında daha verimli beyin fonksiyonları, daha yüksek enerji, daha sağlıklı bir kardiyovasküler sistem ve daha az ağrı ve sızı gelir..."

KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR...

Mirror'a konuşan Dr. Elena Salagean ise şunları söyledi:

"İçmeniz gereken su miktarı vücut ölçülerinize, kilonuza ve genel sağlık durumunuza bağlı olarak değişir. Su miktarı kişiden kişiye değiştiği için genel bir sınır yoktur. Özellikle sporcular veya sıcak iklimlerde yaşayanlar diğerlerine göre daha fazla suya ihtiyaç duyabilir. Genel bir gösterge olarak, susuzluk seviyenize göre su içmek ve aşırıya kaçmamak en iyisidir..."

AŞIRISI ZARARLI!

Dr. Naheed Ali ise konuya ilişkin demecinde şunları aktardı: "'Susuz kalmayın' söylemi yaygın olarak benimsense de ne kadar su içmemiz gerektiğini bilmek de aynı derecede hayati önem taşımaktadır. Su kadar faydalı bir şey bile aşırı tüketildiğinde zararlı hale gelebilir. Su zehirlenmesi nadir görülen, ancak tehlikeli bir durumdur. Özellikle sporcular veya sıkı fiziksel aktivitelerde bulunan kişiler arasında yaygındır..."