Uzmanlar açıkladı: Soğuk algınlığını kısaltan takviye!

Uzmanlar, bu kış çinko takviyesi almanın soğuk algınlığını daha hızlı atlatmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Her ne kadar çinko hastalığı tamamen engellemese de yapılan çalışmalar, günlük çinko alımının semptomların süresini birkaç gün kısaltabildiğini gösteriyor.

Independent'in haberine göre, Michigan'da 2016 yılında yapılan bir araştırmada çinko pastilleri verilen kişilerde semptom süresinin üç gün kadar kısaldığı tespit edilmişti. Ayrıca 2021’de yapılan inceleme, çinko pastillerinin soğuk algınlığının süresini iki gün kadar azaltabileceğini ortaya koydu. Genellikle 7 ila 10 gün süren soğuk algınlığında bu süre önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden emeritus profesör James Fitzgerald, sonuçların şaşırtıcı olduğunu belirterek NPR’ye yaptığı açıklamada, "Gerçekten de soğuk algınlığı semptomlarını yaklaşık iki veya üç gün kısalttı" ifadelerini kullandı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNEMLİ ROL

Çinkonun faydalarından biri de bağışıklık sistemi üzerine olan etkisi. Cleveland Kliniği'ne göre çinko, soğuk algınlığına neden olan mikroplarla savaşan bağışıklık hücrelerinin oluşumunda kritik rol oynuyor. Kliniğin diyetisyeni Julia Zumpano, bu önemli mineralin mikroplarla mücadele, yaraların iyileşmesi ve daha birçok alanda etkili olduğunu belirtiyor.

ABD'de yetişkinlerin yüzde 20’sinden fazlası çinko takviyesi kullanıyor. Buna rağmen halkın yaklaşık yüzde 15’i yeterli miktarda çinko alamıyor. Çinko; görme sağlığını koruyan, kan şekeri ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olan bir antioksidan olarak da biliniyor.

Uzmanlar, yetişkin kadınların günde 8 miligram, erkeklerin ise 11 miligram çinko almasını öneriyor. Birçok çalışma katılımcılarının ise günde 75 miligramdan fazla çinko aldığı görülüyor.

Hindi göğsü, çedar peyniri, istiridye, karides, mercimek ve kabak çekirdeği doğal çinko kaynakları arasında yer alıyor. Harvard Tıp Fakültesi’ne göre çiğ istiridye, yaklaşık 85 gramında 32 miligram çinko ile en yüksek orana sahip besinlerden.

FAZLASI ZARARLI OLABİLİR

Çinko takviyesinin fazla alınması bazı yan etkilere neden olabiliyor. Mayo Clinic’e göre fazla çinko tüketen kişilerde koku alma kaybı, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, ishal veya kusma gibi semptomlar görülebiliyor. Ayrıca bazı ilaçlarla olumsuz etkileşim yaşanabileceği bildiriliyor.

Uzmanlar, yetişkinlerin doktor önerisi olmadıkça günde 40 miligramdan fazla çinko almaması gerektiğini vurguluyor. Bununla birlikte kısa süreli ve düşük doz çinko pastilleri, soğuk algınlığını hafifletmede güvenli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Keck Medicine’den klinik diyetisyen Lisa Statner, çinko takviyesine soğuk algınlığı belirtilerinin başlangıcında başlanması gerektiğini belirtiyor. Statner, çinkonun emilimini artırmak için takviyelerin protein açısından zengin gıdalar veya C vitamini ile birlikte alınmasını, süt ürünleri veya lif oranı yüksek yiyeceklerle birlikte tüketilmemesini öneriyor.