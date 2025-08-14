Uzmanlar nedenini açıkladı: Uyurken konuşmak normal mi?

Dünya genelinde milyonlarca insan, farkında bile olmadan geceleri konuşuyor. “Somniloquy” olarak bilinen uykuda konuşma, kimi zaman tek bir kelime, kimi zaman uzun bir monolog şeklinde gerçekleşebiliyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın genellikle zararsız olduğunu ancak bazı durumlarda uyku bozukluklarının işareti olabileceğini vurguluyor.

UYKUDA KONUŞMANIN NEDENLERİ

Araştırmalara göre insanların üçte ikisi hayatlarının bir döneminde uykuda konuşuyor. Çocuklarda bu oran daha yüksek çünkü beyin gelişimleri henüz tamamlanmamış durumda ve uyku evreleri arasında geçişleri yetişkinlere göre daha düzensiz.

Genetik faktörler büyük rol oynuyor; uykuda konuşma genellikle diş gıcırdatma, kabus görme veya uyurgezerlik gibi diğer uyku bozukluklarıyla birlikte aile içinde nesilden nesile geçebiliyor. Bunun yanında stres, kaygı, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu da bu durumu tetikleyebiliyor.

Çevresel etkenler de etkili: Yoğun iş temposu, sosyal baskılar, maddi kaygılar veya yüksek ateş gibi bedensel durumlar beynin uyku-uyanıklık geçişini zorlaştırıyor. Alkol, bazı ilaçlar (antidepresanlar, astım ilaçları, uyku hapları) ve uyuşturucu kullanımı da uykuda konuşmaya yol açabiliyor.

UYKUDA KONUŞMAK TEHLİKELİ Mİ?

Çoğu zaman zararsız olan uykuda konuşma, nadiren ciddi rahatsızlıkların belirtisi olabiliyor. Özellikle uyku apnesi, gece terörü veya REM davranış bozukluğu (RBD) gibi durumlarda görülmesi, tıbbi inceleme gerektiriyor.

RBD, başlangıçta masum konuşmalarla başlayıp zamanla bağırma, tekme atma, hatta yataktan düşme gibi hareketlere dönüşebiliyor. Bu nedenle ani başlayan, şiddetli veya şiddet içeren uykuda konuşma durumlarında uzman bir hekime başvurmak gerekiyor.

UYKUDA KONUŞURKEN SIRLAR ORTAYA ÇIKAR MI?

Popüler kültürde sıkça rastlanan “uykuda sırların ortaya çıkması” sahneleri gerçeği pek yansıtmıyor. Araştırmalar, uykuda konuşan kişilerin çoğunlukla anlamsız sesler çıkardığını veya tek kelimelik ifadeler kullandığını gösteriyor. Hatta anlaşılır kelimelerin büyük kısmı “hayır” gibi kısa yanıtlar veya küfürlerden oluşuyor. Kısacası, uykuda konuşma partnerinizin bilinçaltındaki tüm sırları ortaya dökecek bir “gerçeklik serumu” değil. Uzmanlar bunun tamamen bir efsane olduğunu vurguluyor.