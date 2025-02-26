Uzmanlar uyardı: Antidepresan ilaçları demans riskini mi artırıyor olabilir

Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:42

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:42

Demans teşhisi alan hastalar için depresyon, kaygı ve huzursuzluk oldukça yaygın görülen belirtilerdir. Bu nedenle doktorlar, hastaların ruh sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için sık sık antidepresan tedavisine başvurur. Ancak yeni bir araştırma, antidepresanların bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceğini öne sürerek endişelere yol açtı. Uzmanlar, bu çalışmanın kesin bir sonuç sunmadığını ve bulguların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

ARAŞTIRMALAR ÇELİŞKİLER BARINDIRIYOR

BMC Medicine dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, demans hastalarında antidepresan kullanımı ile bilişsel gerileme arasında bir bağlantı olabilir.

Araştırmacılar, 2007-2018 yılları arasında İsveç’te 4.271 demans hastasının tıbbi kayıtlarını inceledi.

Hastaların en az altı ay boyunca antidepresan kullandığı belirlendi.

En sık kullanılan ilaçlar SSRI (Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri) grubuna ait antidepresanlardı.

Çalışmada, demansın daha ileri seviyede olduğu hastalarda, antidepresan kullanımının bilişsel gerilemeyi hızlandırdığı gözlemlendi.

Ancak uzmanlar, bu sonuçların kesin olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguluyor.

UZMANLAR DİKKATLE DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULUYOR

Araştırmaya katılmayan birçok uzman, çalışmanın bazı önemli eksiklikleri olduğunu belirtiyor.

Bath Üniversitesi’nden Dr. Prasad Nishtala, çalışmanın depresyonun şiddetini yeterince dikkate almadığını ve bunun sonuçları etkileyebileceğini söylüyor.

Nörolog Dr. Richard Isaacson, elde edilen verilerin bazı çelişkiler barındırdığına dikkat çekiyor.

Çalışma sürecinde yapılan bilişsel testlerde, bazı hastaların demans ilerleme hızının tipik seviyelerden daha düşük olduğu gözlemlendi.

Isaacson, “Eğer bu araştırmadan ‘Antidepresanlar demansı hızlandırıyor’ sonucu çıkarılırsa, bu hatalı bir yorum olur” diyor.

ANTİDEPRESANLAR GERÇEKTEN RİSKLİ Mİ?

Bu çalışma, antidepresanların doğrudan demansı kötüleştirdiğini kanıtlamıyor.

Demans hastalarının depresyon ve kaygı gibi psikolojik sorunlar yaşaması yaygın bir durumdur.

Tedavi edilmeyen depresyon, sosyal izolasyon ve düşük yaşam kalitesine neden olabilir.

Antidepresan kullanımı kesildiğinde, hastalarda ajitasyon ve huzursuzluk artabilir, bu da hastanın bakımını zorlaştırabilir.

Uzmanlar, demans hastalarının tedavi süreçlerinde bireysel değerlendirme yapılması gerektiğini ve antidepresan kullanımının doktor kontrolünde olması gerektiğini vurguluyor.