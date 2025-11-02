Uzmanlar uyardı: 'Aşırı kahve hafızayı zayıflatıyor'

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, özellikle öğrenciler arasında yaygın olan kahve ve enerji içeceği tüketimine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, kafeinin doğru miktarda alındığında dikkat ve hafızayı güçlendirdiğini, ancak aşırı tüketildiğinde uyku düzenini bozarak öğrenmeyi olumsuz etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, çay, kahve ve enerji içeceklerinin günümüzde özellikle gençler ve öğrenciler tarafından yoğun şekilde tüketildiğini belirterek, kafeinin vücut üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Kafeinin konsantrasyonu artırarak zihni berraklaştırdığını vurgulayan Ceyhan, fayda görmek için tüketim miktarının sınırında kalınması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ceyhan, "Kafein, dikkat dağınıklığını azaltır ve zihinsel performansı destekler. Ancak günlük 300-400 miligramı yani 3-4 fincan kahveyi aşmamak gerekir. Özellikle öğrencilerde sabah saatlerinde tüketilen 1-2 fincan kahve fayda sağlar" dedi. Fazla kafein tüketiminin olumsuz etkilerine de değinen Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, "Aşırı miktarda kahve uykusuzluk, gerginlik ve anksiyeteye neden olur. Gece geç saatlerde içilen kahve, uyku düzenini bozarak hafızayı zayıflatır. Bu da kalıcı öğrenme bozukluklarına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Kafeinin bilinçli tüketilmesi gerektiğini hatırlatan Ceyhan, "Doğru beslenme ile doğru zamanda, doğru miktarda alınan kahve; hafızayı güçlendirir, sınav başarısını artırır. Ama fazlası, yarardan çok zarar getirir" diye konuştu.