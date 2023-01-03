Uzmanlar uyardı: Kuraklık başladı, suyu doğru kullanın!

03 Ocak 2023 Salı, 16:45

Kurak geçen sonbahar mevsimi ve aralık ayının ardından önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerini paylaşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yağışlar açısından önümüzdeki ayların kurak geçeceğini söyledi.

Ocak ayında yağışların yurt genelinde ortalamaların altında kalacağını belirten Tek, "Ege Bölgesi diğer bölgelere göre daha kurak. Şubat ve mart aylarında yine batı bölgelerde yağışlar ortalamaların altında kalıyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de de şubat ve mart aylarında yağışlar ortalamaların altında kalacak" dedi.

"SICAK GÜNLER DAHA FAZLA"

Yağışlar açısından kurak bir kış olacağına değinen Tek, şöyle devam etti:

"Sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden biraz daha fazla. Şubatta sıcak günler daha fazla. Soğuk, serin, kuvvetli kar yağışının olduğu günler çok uzun soluklu olmayabilir. Mart ayı için de aynı şeyler geçerli. Yaza kadar ortalamaların üzerinde seyreden bir sıcaklık dönemi var önümüzde. Ocak için Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin daha üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde. Şubat için Ege'nin güneyi hariç diğer bölgelerde sıcaklıklar ortalamaların üzerinde. Mart için genel tabloya baktığımızda Doğu Anadolu'da kendi ortalamalarının üzerinde sıcaklıklar var. Türkiye'nin diğer kesimleri yine ortalamaların üzerinde ama Doğu Anadolu kadar değil."

İLKBAHAR DÖNEMİ

Nisan ve mayıs ayları içinde sıcaklıkların genel olarak ortalamaların üzerinde seyredeceğini ifade eden Tek, "Nisandan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri Güneydoğu Anadolu'da yağışlar hep ortalamanın üzerine çıkıyor. Mayıs ve haziranda uzun vade tahminlerde yağışlar ortalamaların üzerinde değerlerde. Nisandaki yağışların sel, su baskını, taşkın oluşturma riski çok yüksek gözüküyor. Nisan için önümüzde böyle bir risk var" değerlendirmesinde bulundu.

"KAR OLASILIĞI DÜŞÜK"

Sıcak günlerin sayısının fazla olmasından dolayı kar olasılığının düşük olduğunu anlatan Tek, "Kar yağışı 1-2 gün olur çok uzun soluklu olmaz. Geçtiğimiz kış İstanbul'a 1 gün kar yağdı, ertesi gün hiçbir şey kalmadı. Bu tür geçişler olabilir ve sıkıntılar yaşanabilir" diye konuştu.

"BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR"

Glasgow'da düzenlenen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) değerlendirme raporuna atıfta bulunan Tek, "Raporda tahmin edilen süreçlere ve raporun haritalarına baktığımızda bugün yaşananlar birebir örtüşüyor. Atlantik'ten başlayarak Akdeniz koridorunun batıdaki başından, bizim Doğu Akdeniz'e kadar ülkemizi de içine katarak, koridor boyunca yağışlarda azalma, ani kısa süreli yağışlarla rejimdeki değişme, toprak neminde azalma ve sıcaklıklarda artış söz konusu. Bunlarla ilgili ortalama uzun vadeli iklim tahminleriyle şu an yaşananlar birebir örtüşüyor" dedi.