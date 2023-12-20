Uzmanlar uyardı: Saç dökülmesini etkileyerek kelliğe neden olabilir...

Yayınlanma: 20.12.2023 - 22:18

Güncelleme: 20.12.2023 - 22:18

Soğuk hava çoğunlukla dudaklarımızı morartıyor, ellerimizi kurutuyor fakat zararları bunlarla kısıtlı değil. Aynı zamanda soğuk hava, saç dökülmesi oranını artırarak kelliğe neden olabilir. Uzmanlara göre, soğuk kış aylarında saç sağlığımıza özen göstermek, bu olumsuz etkileri azaltmak için önemli.

UZMANLAR UYARDI!

Soğuk havanın saç dökülmesini artırıcı etkileri konusunda konuşan uzmanlar, saç tellerini zayıflatarak ve saç derisini kurutarak bu sorunu tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, soğuk hava sebebiyle kan dolaşımının azalması, saç köklerinin beslenme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Dermatologlar, özellikle kış aylarında saç bakımına daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Saçı nemlendirmek, düzenli olarak kesmek ve uygun saç bakım ürünleri kullanmak; soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmek adına önemli adımlar arasında bulunuyor.

Saç sağlığınızı korumak ve soğuk hava şartlarından kaynaklı saç dökülmesini önlemek adına uzmanlardan alınan bu uyarıları dikkate almanın önemli olduğu belirtiliyor. Saçlara gereken özeni göstermek, soğuk hava koşullarında karşılaşılan olumsuz etkileri azaltabilir sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olunmasına yardımcı olur.