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Uzmanlar uyardı: Televizyon karşısında uyumak buna sebep oluyor

Her gece televizyon karşısında uyumak, pek çok kişi için rahatlatıcı bir ritüeldir. Ancak bu alışkanlığın göz ardı edilen zararları olabilir. Televizyon karşısında uyuma, beyninizi uyku döngülerinizden çıkaran ve fiziksel sağlığınıza zarar veren bir alışkanlık olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:36
Uzmanlar uyardı: Televizyon karşısında uyumak buna sebep oluyor
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Televizyon, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bazı insanlar, televizyon izlerken uyumak gibi alışkanlıklara sahip. Bu alışkanlık, rahatlatıcı gibi görünse de, aslında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Dikkatin Dağılması

Televizyon izlerken uyumak, uyku düzeninizi olumsuz etkileyebilir. Televizyon programları ve reklamları, beyninizi uyarabilir ve dikkatinizi dağıtabilir. Bu da, uykunuzun kalitesini azaltabilir.

Mavi Işık Tehlikesi

Televizyonlar, bilgisayarlar ve telefonlar mavi ışık yaydıkları için uykusuzluğa neden olabilirler. Mavi ışık, melatonin üretimini engelleyebilir ve uykuya dalmanızı zorlaştırabilir.

Kalitesiz Uyku

Televizyon karşısında uyurken, uyku döngüleriniz bozulabilir. Bu da, uyandığınızda dinlenmiş hissetme şansınızı azaltabilir.

Zihinsel Sağlık Sorunları

Uykusuzluk, zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. Depresyon, anksiyete ve stres riski artabilir.

Fiziksel Sağlık Sorunları

Uykusuzluk, fiziksel sağlığınızı da etkileyebilir. Obezite, kalp hastalıkları ve diyabet riski artabilir.

Bağımlılık Tehlikesi

Televizyon karşısında uyuma alışkanlığı, bağımlılığa dönüşebilir. Bu da, daha fazla zaman kaybetmenize ve diğer önemli aktiviteleri ihmal etmenize neden olabilir.


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