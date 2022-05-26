Uzmanlar uyardı: TV karşısında saatler geçirip atıştırmak kalp için tehlikeli

26 Mayıs 2022 Perşembe, 00:00

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi ve Hong Kong’daki Hong Kong Üniversitesi’nden araştırmacılar, günlük TV saatinin bir saatten daha aza indirilmesini tavsiye ediyor.

Ayrıca bir şeyler izlerken tıkınırcasına atıştırma alışkanlığını kıran binlerce insanın kalp hastalığına yakalanmasının da önlenebileceğini savunuyorlar.

Daily Mail’in haberine göre, BMC Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada, uzmanlar, 373.026 İngiliz katılımcının sağlık verilerini kullandı ve ayrıca kalp hastalığına karşı genetik duyarlılıklarını da inceledi. Gönüllüler 13 yıl boyunca takip edildi.

Anketlere verdikleri cevapları değerlendirerek, farklı sürelerle televizyon izleyen insanları incelediler.

SONUÇLAR GENETİKTEN BAĞIMSIZ

Sonuçlara göre, günde bir saatten az TV izleyenlerin koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığı, dört saat veya daha fazla izleyenlere göre yüzde 16 daha az.

Uzmanlar, bariz şekilde düşen kalp hastalığı oranının herhangi bir genetik riskten bağımsız olduğunu söylüyor.

Bilim insanları, insanların hareketsizliğini kırmak için en azından bölümler arasında hareket etmelerini tavsiye etti. Ayrıca insanların bir şey izlerken tükettiği cips ve çikolata gibi atıştırmalıklardan da vazgeçmeleri gerekiyor.