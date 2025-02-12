Her gün kahve içenler dikkat! Uzmanlar uyardı: Aşırı tüketimi kemik sağlığını bozuyor

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:41

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:41

Kemik sağlığında beslenmenin önemine değinen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Vezirhüyük, “Kemik sağlığında birçok besin ögesinin destekleyici rolü bulunur. Bunlar arasında kalsiyum, D vitamini, protein, magnezyum, fosfor ve potasyum öne çıkar. Fazla tuz içeren gıdalar, alkol, düşük besin değeri olan işlenmiş gıdalar, yüksek oksalat içeren gıdalar, asitli içecekler (gazlı içecekler), yağ oranı yüksek gıdalar, aşırı D vitamini veya takviyelerini gelişigüzel kullanmak ve aşırı kafein tüketimi ise kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir” dedi.

'KADINLARDA RİSK DAHA FAZLA’

Kemik erimesi olan bireylerin boylarının kısalabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Vezirhüyük, “Özellikle menopoz sonrası vücudun kemik kütlesinde yani tüm vücut kemik miktarında ciddi azalmalar olması nedeniyle osteoporozlu insanların vücutları küçülür, boyları kısalır. Ayrıca omurga kırıkları sıklıkla boy kısalması ve omuzlarda yuvarlaklaşma ile sonuçlanır. Kadınların osteoporoz olma riskleri erkeklere göre daha fazladır çünkü kadınların kemikleri erkeklerinkinden yüzde 20 ila 30 daha azdır. Her iki cinsiyette yaş arttıkça kemik kaybı artar ve kalça kırığı riski artış gösterir” dedi.

‘KEMİKLERİ ZAYIFLATAN DURUMLAR’

Dr. Öğr. Üyesi Vezirhüyük, kemikleri zayıflatan sebepleri şöyle sıraladı:

“Genetik faktörler,

Hormonal dengesizlikler,

Kortizon gibi bazı ilaçların kullanımı,

Tiroit bezinin fazla çalışması,

Yaş,

Yaşam tarzı (sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı, yetersiz beslenme).”

‘KEMİK SAĞLIĞINA İYİ GELEN BESİNLER’

Dr. Öğr. Üyesi Zevirhüyük, kemik sağlığına iyi gelen besinlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Yeterli ve dengeli bir diyetin sağlık halinin devamlılığı için elzem olduğu bilinir. Kemik sağlığında birçok besin ögesinin rolü bulunur. Bunlar arasında kalsiyum, D vitamini, protein, magnezyum, fosfor ve potasyum öne çıkar. Yeterli ve dengeli bir diyet tüketirseniz (bol miktarda meyve, sebze, baklagiller, fındık, tohumlar ve düşük yağlı proteinler içeren), kemiklerinizin sağlıklı ve optimum düzeyde işlev göstermesi için gereken çoğu besin ögesini vücudunuza almış olursunuz.”

‘KEMİK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN BESİNLER’

Dr. Öğr. Üyesi Vezirhüyük, kemik sağlığını olumsuz etkileyen besinleri ise şu şekilde sıraladı: