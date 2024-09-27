Uzmanlar uyarıyor: Uykudan uyanınca yapmamanız gereken en büyük hata!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:28

Güncelleme: 27.09.2024 - 09:28

Birçoğumuz gece ortasında uyanırız ve tekrar uyumak zor olabilir. Ancak, tekrar uyumaya çalışırken yapılabilecek en büyük hata, kaygıya kapılmaktır. Stanford Üniversitesi'nden Dr. Fiona Barwick, zorla uyumaya çalışmanın zihni daha da uyardığını söylüyor. Uzmanlar, yatakta kalmak yerine kısa bir yürüyüş yapmayı veya başka bir aktiviteyle meşgul olmayı öneriyor.

UYKU KAYGISINI YÖNETMEK

Dr. Fiona Barwick, gece uykusuz kalma kaygısının, uykuya geri dönmeyi zorlaştırdığını belirtiyor. Zihnin uyanıklık durumunu kabul etmek, bu durumu daha kolay aşmanıza yardımcı olabilir. Yataktan çıkıp rahatlatıcı bir aktiviteyle uğraşmak, uykunun geri gelmesini sağlayabilir.

YATAKTA KALMANIN SAKINCALARI

Uzman Dr. Luis F. Buenaver, uyanıklık sırasında yatakta kalmanın uzun vadede beynin, yatağı uyanıklıkla ilişkilendirmesine neden olabileceğini söylüyor. Bunun yerine, kısa bir yürüyüş yapmak veya hafif bir okuma yapmak, uyku döngüsünü yeniden başlatabilir.

UZUN VADELİ UYKU KALİTESİ

Bu gece tekrar uyuyamasanız bile, bu adımları uygulamak gelecekte daha iyi bir uyku kalitesine katkı sağlar. Uyku uzmanlarına göre, uyku alışkanlıklarınızı iyileştirmek, uzun vadede daha rahat geceler geçirmenizi mümkün kılabilir.

NE YAPILMALI?

Kaygıya Kapılmayın: Uykusuz kalmak sizi daha da tedirgin etmesin.

Yataktan Çıkın: 10-15 dakika geçtikten sonra hala uykunuz yoksa yatakta kalmayın.

Rahatlatıcı Bir Aktivite Bulun: Hafif bir kitap okuyun, meditasyon yapın ya da loş bir ışıkta kısa yürüyüşler yapın.



