Uzmanlara göre 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olacak 8 gıda...

Yayınlanma: 24.08.2024 - 22:08

Güncelleme: 24.08.2024 - 22:08

Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek, pek çok kişi için en önemli hedeflerden biri. Yapılan araştırmalar çeşitli gıdaların sağlığa katkılarını vurgularken bazılarının sağlık açısından riskli olduğunu ortaya çıkardı. İşte araştırmalara göre 100 yaşına kadar yaşamanızı sağlayacak 8 gıda...

BAKLAGİLLER

Lif ve bitki bazlı protein açısından zengin olan baklagiller, asırlıklar tarafından en çok tüketilen gıdalardan biri. Nohut, mercimek ve fasulye gibi baklagiller, kolesterol ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olarak kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltıyor.

ZEYTİNYAĞI

Sağlıklı doymamış yağlar içeren zeytinyağı, iltihaplanmayı azaltan antioksidanlar ve mikro besinler açısından da zengindir. Bu özellikleri sayesinde zeytinyağı, uzun ömürlü diyetlerin vazgeçilmezi oluyor.

FINDIK

Doymamış yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olan fındık ve tohumlar, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Antioksidan içerikleri sayesinde, inflamasyonu önleyici etkiler de gösteriyorlar.

ÇAY

Yeşil, siyah veya bitki çayı fark etmeksizin, çay tüketimi asırlıklar arasında oldukça yaygın. Çayın içerdiği antioksidanlar, bağışıklık sistemini desteklerken, kalp ve beyin sağlığını da koruyor.

DENİZ ÜRÜNLERİ

Asırlıklar, kırmızı et yerine daha çok balık ve diğer deniz ürünlerini tercih ediyor. Özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balıklar, beyin ve kalp sağlığını destekliyor.

TAM BUĞDAY EKŞİ MAYALI EKMEK

Lif ve B vitamini açısından zengin olan tam tahıllar, kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltıyor. Ekşi mayalı ekmek, glütenin bir kısmını sindirerek daha düşük glisemik indekse sahip olmasını sağlıyor ve bu da kan şekeri yönetimini kolaylaştırıyor.

TATLI PATATES

Tatlı patatesler, lif, potasyum ve A vitamini gibi besinler açısından zengin. Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını destekler ve metabolizmayı düzenler.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, iltihaplanmayı azaltan ve genel sağlığı destekleyen kurkumin gibi bitkisel bileşenler içerir. Özellikle beyin sağlığı için faydalı olan zerdeçal, asırlıklar tarafından sıkça tüketiliyor.