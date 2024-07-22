"'Yanlışlıkla' en uzun süre hapiste kalan kadın..." 43 yılın ardından serbest bırakıldı!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:49

Güncelleme: 22.07.2024 - 15:49

ABD’de Missouri eyaletinde, 64 yaşındaki Sandra Hemme, Missouri Başsavcısı’nın kadının serbest bırakılmasına karşı bir ay süren mücadelesinin ardından 19 Temmuz cuma günü Chillicothe'deki hapishaneden serbest bırakıldı.

Hemme, 1980 yılında Missouri eyaletindeki St. Joseph kentinde, bir kütüphaneci olan Patricia Jeschke'yi bıçaklayarak öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hatalı mahkumiyet kararı, Hemme'nin bir psikiyatri hastanesinde hastayken yanlış bir itirafta bulunmasının ardından geldi.

1 AY ÖNCE KARAR BOZULDU

Hemme'nin işlemediği bir suç sebebiyle kırk yıldan fazla bir süre hapis yatmasının ardından 15 Haziran cuma günü bu mahkumiyet kararı bozuldu.

NBC News'in haberine göre, bir yargıç Hemme'nin avukatlarının, kadının masum olduğu konusunda 'açık ve ikna edici kanıtlar' gösterdiğine hükmetti ve Hemme'nin mahkumiyeti bozuldu.

Ancak, Missouri Başsavcısı, cezaevini arayarak 12 yıla varan iki farklı hapis cezası sebebiyle kadının içeride tutulması gerektiğini savunmasının ardından Hemme'nin serbest bırakılması engellendi.

Bunun üzerine, Yargıç Ryan Horsman, belli bir zamana kadar serbest bırakılmaması halinde Başsavcı Andrew Bailey'i mahkemeye çağırdı ve başsavcılığı mahkemeye itaatsiz davranması sebebiyle tehdit etti.

Bunun üzerine Missouri Islah Dairesi Hemme'nin saat 18.00'den önce serbest bırakılacağını açıkladı.

EN UZUN SÜRE YANLIŞLIKLA HAPSEDİLEN KADIN

Davanın detaylı bir incelemesinin ardından Horsman, Hemme'nin bir psikiyatri hastanesinde cinayetle ilgili olarak müfettişler tarafından sorgulandığında ağır uyuşturucular etkisi altında ve 'yanlış yönlendirilebilir bir zihinsel durumda' olduğu sonucuna vardı.

ABD’deki kar amacı gütmeyen Masumiyet Projesi adlı inisiyatifte çalışan Sandra'nın hukuk ekibi, onun 'ABD'de en uzun süre yanlışlıkla hapsedilen kadın' olduğunu söyledi.

Avukatı Sean O'Brien, ekibin Sandra'nın serbest bırakılmasını sağlamak için verdiği büyük mücadelenin altını çizdi.

Avukat O’Brien, "Masum bir insanı mahkum etmek çok kolaydı ve onu dışarı çıkarmak olması gerekenden çok daha zordu, hatta mahkeme kararlarının görmezden gelinmesine kadar vardı. Masum bir insanı serbest bırakmak bu kadar zor olmamalı."

Avukat daha önce Sandra'nın serbest bırakılmasındaki gecikmelerin Sandra'nın ailesine 'onarılamaz zarar ve duygusal sıkıntı' verdiğini savunmuştu.

ADALETSİZLİĞİN KURBANI

Davayla ilgili raporunda Yargıç Horsman, Sandra'yı 'açık bir adaletsizliğin kurbanı' olarak nitelendirdi.

Sandra kızı, torunu ve kız kardeşiyle cezaevi yakınındaki bir parkta bir araya geldi ve onlara sarıldı.

Talihsiz kadının babası böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alındı ve avukatı 'kızını hayattayken sadece özgür görmek istediğini, Bayan Hemme'nin şu anda babasının başucunda olmaktan başka bir şey istemediğini' söyledi.