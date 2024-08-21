“Dünya'nın en yaşlı insanı” hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:19

Güncelleme: 21.08.2024 - 10:19

“Dünya'nın en yaşlı insanı” olduğuna inanılan ABD doğumlu İspanyol vatandaşı Maria Branyas Morera'nın 117 yaşında öldüğü bildirildi.

Ailesi, Morera'nın X hesabından yaptığı paylaşımda, “Maria Branyas aramızdan ayrıldı. O istediği gibi gitti: uykusunda, huzur içinde ve acı çekmeden” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Fransız rahibe Lucile Randon'un ölümünden sonra, 110 yaş ve üzerinde olduğu düşünülen kişilerin bilgilerini doğrulayan Gerontoloji Araştırma Grubu, Morera'yı “dünyanın bilinen en yaşlı insanı” olarak listeledi.

Grup tarafından listelenen bir sonraki en yaşlı kişi şu anda 116 yaşında olan Japon Tomiko Itooka'dır.

Bayan Morera 4 Mart 1907'de Kaliforniya'nın San Francisco kentinde doğmuş, ailesi o küçükken İspanya'ya dönmüştür.

Öldüğü sırada Katalan kenti Olot'ta 23 yıldır ikamet ettiği bir huzurevi olan Residencia Santa Maria Del Tura'da yaşıyordu.

“Süper Katalan Büyükanne” adlı X hesabında Morera daha önce uzun ömürlülüğünü “düzen, huzur, aile ve arkadaşlarla iyi bağlantı, doğayla temas, duygusal istikrar, endişe yok, pişmanlık yok, çok fazla pozitiflik ve toksik insanlardan uzak durma” sayesinde olduğunu söylemişti.

Morera ayrıca, 1936'da 29 yaşındayken patlak veren İspanya İç Savaşı'na dair “çok kötü anıları” olduğunu söyledi.