Uzmanlardan 'çay demleme' uyarısı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 08:29

Çay içenlerin bayrağını ülkece taşıyoruz, siyah çay denince bizim için akan sular duruyor. Sohbet ederken, kahvaltı yaparken, yemekten sonra veya çalışırken sıcacık bir çayın eşlik etmesi bizim için kaçınılmaz.

Peki, çayı mükemmel demlemenin sırlarını biliyor muyuz? Kendi damak tadınıza da uygun olarak demlediğiniz çayın tadının kalitesini arttırmak için bu ipuçlarına mutlaka göz gezdirin.

BAŞKA ÇAYLARLA HARMANLAYIN

İlk iş olarak marketten aldığınız çayları deneyin. Hangisinin kesimi daha çok hoşunuza gittiyse mutlaka onunla devam edin. Başka çaylarla birlikte harmanlamaktan da korkmayın. Deneyerek harika sonuçlar elde edebilirsiniz.

ÇAYI MUTLAKA YIKAYIN

Demlemeden evvel demlikteki çayı muhakkak yıkayın. Biraz su akıtıp süzmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde tozundan arınan çay çok daha lezzetli olacaktır. Sadece çay değil pek çok içecek bulunduğu kabın tadını alıyor. Bu nedenle metal ya da cam demlik de illa ki çay tadına etki edecektir. Ancak çay gurmeleri en iyi çayın semaver veya porselende demlendiğini belirtiyor. Porselen bir demlikle şansınızı deneyebilirsiniz.

KANSER RİSKİ VAR

Çokça yapılan bir hata var, fokur fokur kaynayan suyu çaya direkt dökmek ve yarım saat çayı demlikte hapsetmek. Bu şekilde zehir gibi acı bir çay içmiş olursunuz, içerisinde üreyen bakteriler haricinde yandığı için oluşan maddeler insanı kanser bile yapabiliyor. Bu yüzden adım adım bu kuralları takip edin.

Çayın suyu kaynadığında 100 derece olur. Bu dereceyi düşürmek için üst demliği kaldırıp iki dakika beklettiğinizde sıcaklık 70-80 derece arasında bir değere düşer. Bu sıcaklık çay demlemek için idealdir. Çayı demledikten sonra bir kaşık yardımıyla bir kez karıştırın.

Bu sayede çayın dibe çökmesine yardımcı olursunuz. Ardından çayınızı yeni koyduğunuz suyu 15 veya yirmi dakika kadar kısık ateşte ısıtın. Yarım saat çay demlenirse çok fazla acılaşır. Çok fazla ateşte ise çayın tadı acı olacaktır.