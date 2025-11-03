Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Ebeveynler istemeden ayrım yapıyor

Yeni bir psikoloji araştırması, ebeveynlerin çocuklarına karşı geliştirdikleri koruma ve ilgi düzeyinin eşit olmadığını ortaya koydu. Bulgulara göre, anne babalar genellikle kendileri için en az çaba gerektiren, daha uyumlu çocuklarını koruma eğiliminde olurken; daha çok emek harcayan ya da bağımsız davranan çocukları ise daha az önemseyebiliyor.

“KOLAY YÖNETİLEBİLİR ÇOCUKLARA DUYGUSAL ÖNCELİK VERİLİYOR”

The Psychology Today dergisinde yayımlanan son araştırmaya göre ebeveynler, çocukları arasında zaman ve ilgi dağılımında farkında olmadan seçici davranıyor. Çalışmada, “daha kolay yönetilebilir” ya da “daha az sorun çıkaran” çocukların, ebeveynler tarafından daha çok korunma ve pozitif yanıt alma eğiliminde olduğu saptandı. Buna karşın, “daha fazla ilgi isteyen” veya “yüksek beklentili” çocuklarla kurulan ilişkilerde ebeveynlerin daha mesafeli tutum sergilediği belirtildi.

Uzmanlar, bu durumun aile içi ilişkilerde derin duygusal dengesizliklere neden olabileceğine dikkat çekiyor. “Ebeveynler her çocuğunu eşit sevdiğini düşünse de davranış düzeyinde farkında olmadan farklı tepkiler verebiliyorlar,” diyor psikologlar.

“GÖRÜNMEYEN REKABET KARDEŞ İLİŞKİLERİNİ ZEDELİYOR”

Psikoloji uzmanları, bu tür tutumların kardeşler arasında “sessiz rekabet”e yol açabileceğini, daha az ilgi gören çocuklarda ise değersizlik hissi gelişebileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu süreç, ilerleyen yıllarda özgüven sorunları, duygusal mesafe ve aile içi iletişim eksiklikleri olarak geri dönebiliyor.

“Ebeveynin davranış farkı, çocukların ‘seviliyor muyum?’ sorusuna verdikleri içsel yanıtı belirliyor,” diyen araştırmacılar, ebeveyn farkındalığının çocuk gelişiminde temel bir unsur olduğunun altını çiziyor.

UZMANLARDAN ÖNERİ: “EŞİT SEVGİ DEĞİL, ADİL YAKLAŞIM”

Araştırma, aile içi ilişkilerde eşit sevgi göstermenin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Çocukların farklı ihtiyaçlarına ve duygusal hassasiyetlerine duyarlı olmak, adalet duygusunu pekiştiriyor. Uzmanlar, “Her çocuk aynı sevgiyi değil, kendi kişiliğine uygun anlayışı ister. Eşitlik değil, adalet esas alınmalıdır,” ifadelerini kullanıyor.