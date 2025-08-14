Uzmanlardan kansere karşı öneri: Dengeli beslenme en etkili silah

Kanserle ilgili beslenme mitleri, uzun yıllardır toplumun beslenme alışkanlıklarını şekillendiriyor. Ancak Cancer Research UK’in açıklamalarına göre, tek bir gıda ne kanserden kesin olarak koruyor ne de tek başına kansere neden oluyor. Buna rağmen, bazı besinler yanlış şekilde “tehlikeli” kategorisine sokuluyor. Uzmanlar, bu yanlış bilgilerin yerini bilimsel gerçeklerin alması gerektiğini vurguluyor.

KAHVE SOYA VE YUMURTA MASUM

Cancer Research UK uzmanları, yumurta tüketiminin kansere yol açtığına dair güçlü bir bilimsel kanıt bulunmadığını açıkladı. Aynı şekilde kahvenin de kansere neden olmadığı, hatta bazı araştırmalarda karaciğer ve rahim kanseri riskini azaltabileceğinin görüldüğü ifade edildi. Soya da östrojen benzeri izoflavonlar içerdiği için zaman zaman suçlansa da, bu konuda da güçlü kanıtlar bulunmuyor.

BPA ENDİŞELERİ YERSİZ Mİ?

BPA, konserve kaplamaları ve plastik gıda kaplarında bulunuyor. Bazı hayvan ve hücre çalışmalarında olası kanserojen etkiler görülse de, insanlar üzerinde BPA’nın kansere neden olduğuna dair güvenilir bir kanıt bulunmuyor.

ASIL RİSK: İŞLENMİŞ ET VE ALKOL

Araştırmalar, işlenmiş ve kırmızı etin bağırsak kanseri riskini artırdığını ortaya koyuyor. Sucuk, salam, pastırma, sosis, jambon ve bacon bu grupta yer alıyor. Alkol ise az miktarda tüketilse bile yedi farklı kanser türünün riskini yükseltebiliyor. Uzmanlar, bu iki gıda grubunun kontrollü tüketilmesinin hayati önemde olduğunu belirtiyor.