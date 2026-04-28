Uzmanlardan kritik uyarı: Bahar yorgunluğu sandığınızdan daha yaygın

Güneşli günlerin artması ve doğanın canlanmasıyla birlikte ilkbahar genellikle enerji ve motivasyonla ilişkilendiriliyor. Ancak birçok kişi tam tersine bu dönemde halsizlik, uyku hali ve dikkat dağınıklığı yaşayabiliyor. Uzmanlar, bu durumun “bahar yorgunluğu” olarak bilinen ve bilimsel temellere dayanan bir süreç olduğunu belirtiyor.

VÜCUT YENİ MEVSİME UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANIYOR

Mevsim geçişleri, vücudun biyolojik ritmini doğrudan etkiliyor. Özellikle kış aylarına adapte olmuş metabolizma, artan sıcaklık ve değişen gün ışığı süresine uyum sağlamakta zorlanabiliyor. Bu adaptasyon süreci ise yorgunluk ve isteksizlik olarak kendini gösterebiliyor.

HORMON DENGESİ DEĞİŞİYOR

Güneş ışığının artmasıyla birlikte serotonin ve melatonin hormonlarında değişim yaşanıyor. Uyku düzenini etkileyen melatonin seviyesinin düşmesi, gün içinde halsizlik hissine neden olabiliyor. Aynı zamanda mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin artışı da kısa vadede vücutta dengesizlik yaratabiliyor.

ALERJİLER VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ETKİLENİYOR

İlkbahar aylarında polenlerin artmasıyla birlikte bağışıklık sistemi daha fazla çalışıyor. Bu durum, özellikle alerjik bünyelerde yorgunluk ve bitkinlik hissini artırabiliyor. Vücudun bu ekstra çabası enerji düşüşüne yol açıyor.

UYKU DÜZENİ BOZULABİLİYOR

Günlerin uzamasıyla birlikte uyku saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Geç saatlere kadar uyanık kalmak ve düzensiz uyku, gün içinde yorgunluk hissini artıran önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Uzmanlar, bu dönemde düzenli uyku, dengeli beslenme ve açık havada zaman geçirmenin önemine dikkat çekiyor. Hafif egzersizler ve bol su tüketimi de vücudun mevsim geçişine daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı oluyor.