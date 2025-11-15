Uzmanlardan uyarı: Akciğer kanseri genç kadınlarda hızla artıyor

Kanser genellikle ileri yaş hastalığı olarak görülse de son yıllarda tablo değişmeye başladı. Yeni araştırmalar, 20 ila 49 yaş aralığındaki genç yetişkinlerde bazı kanser türlerinin hızla arttığını ortaya koyuyor.

ARTIK SADECE SİGARA İÇENLERDE GÖRÜLMÜYOR

Amerikan Kanser Derneği’ne göre, akciğer kanserinin en büyük nedeni hâlâ sigara olsa da, doktorlar son yıllarda hiç sigara içmemiş genç kadınlarda da bu hastalığın teşhis edildiğini bildiriyor. Yeni vakaların yaklaşık yüzde 20’si, sigara kullanmayan kişilerde görülüyor.

Ohio Eyalet Üniversitesi’nden Göğüs Cerrahı Dr. Iona Baiu, bu değişimi şöyle özetledi:

“Artık sigara içmeyen, genç yaşta hastalar görüyoruz. Önceden hiç karşılaşmadığımız bir tabloyla karşı karşıyayız.”

KADINLARDA DÜŞÜŞ ERKEKLERE GÖRE DAHA YAVAŞ

Amerikan Kanser Derneği verilerine göre, akciğer kanseri hem erkeklerde hem kadınlarda ikinci sırada yer alıyor. Sigara kullanımının azalmasıyla genel vaka sayısı düşse de, kadınlardaki azalma erkeklere göre daha yavaş ilerliyor. Uzmanlara göre bu artışın nedeni sadece genetik değil. Evlerdeki radon gazı, hava kirliliği ve genetik mutasyonlar da etkili olabilir. Radon, uranyum, toryum ve radyum gibi radyoaktif elementlerin toprak ve kayalarda çözülmesiyle ortaya çıkan, renksiz ve kokusuz bir gaz. Ev ve bina çatlaklarından sızarak fark edilmeden solunabiliyor.

ERKEN TANI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Dr. Baiu, hastalığın erken evrede tespit edilmesinin tedaviyi kolaylaştırdığını vurguladı. Ancak yıllık tarama testlerinin genellikle sadece sigara içenleri kapsaması, genç ve sigara içmeyen bireylerin teşhisini geciktiriyor.

Amerikan Kanser Derneği’ne göre, akciğer kanserinin en yaygın belirtileri şunlar:

Uzun süren öksürük

Göğüs ağrısı

Nedeni açıklanamayan kilo kaybı

Nefes darlığı

Yeni başlayan hırıltı

Uzmanlar, özellikle sigara içmeyen genç kadınların bu belirtileri görmezden gelmemesi gerektiğini hatırlatıyor.